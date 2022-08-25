Теннисисту Джоковичу пришлось сняться с US Open из-за отказа привиться от коронавируса

Один из лучших теннисистов мира Новак Джокович не сможет принять участие в Открытом чемпионате США (US Open). Как сообщили в пресс-службе организаторов соревнований, у спортсмена отсутствует прививка от коронавируса.



Спортсмен в своих социальных сетях поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал, что будет поддерживать форму и ждать возможности выступить снова.

Согласно результатам жеребьевки, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в первом раунде US Open встретится с американцем Стефаном Козловым. Андрей Рублев сыграет с сербом Ласло Дьере. Матчи основной сетки US Open пройдут с 29 августа по 11 сентября.

