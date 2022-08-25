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    Теннисисту Джоковичу пришлось сняться с US Open из-за отказа привиться от коронавируса

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    Один из лучших теннисистов мира Новак Джокович не сможет принять участие в Открытом чемпионате США (US Open). Как сообщили в пресс-службе организаторов соревнований, у спортсмена отсутствует прививка от коронавируса.

    Спортсмен в своих социальных сетях поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал, что будет поддерживать форму и ждать возможности выступить снова.

    Согласно результатам жеребьевки, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в первом раунде US Open встретится с американцем Стефаном Козловым. Андрей Рублев сыграет с сербом Ласло Дьере. Матчи основной сетки US Open пройдут с 29 августа по 11 сентября.

    Новак Джокович — 21-кратный чемпион «Больших шлемов». В том числе на его счету три победы на US Open в 2011, 2015 и 2018 годах. Ранее он неоднократно говорил, что никогда не был против вакцинации, но сам прививаться не собирается. Из-за отсутствия прививки он уже пропустил несколько турниров.

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