Теннисисту Джоковичу пришлось сняться с US Open из-за отказа привиться от коронавируса

Один из лучших теннисистов мира Новак Джокович не сможет принять участие в Открытом чемпионате США (US Open). Как сообщили в пресс-службе организаторов соревнований, у спортсмена отсутствует прививка от коронавируса.
Спортсмен в своих социальных сетях поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал, что будет поддерживать форму и ждать возможности выступить снова.
Согласно результатам жеребьевки, первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в первом раунде US Open встретится с американцем Стефаном Козловым. Андрей Рублев сыграет с сербом Ласло Дьере. Матчи основной сетки US Open пройдут с 29 августа по 11 сентября.
Новак Джокович — 21-кратный чемпион «Больших шлемов». В том числе на его счету три победы на US Open в 2011, 2015 и 2018 годах. Ранее он неоднократно говорил, что никогда не был против вакцинации, но сам прививаться не собирается. Из-за отсутствия прививки он уже пропустил несколько турниров.