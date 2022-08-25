Премьера фильма «Просточеловек» с уехавшей из России Чулпан Хаматовой не состоялась

Премьеру фильма «Просточеловек», где сыграла Чулпан Хаматова, отменили. Об этом 25 августа сообщил «Коммерсантъ».
Драма Яны Климовой-Юсуповой должна была выйти 25 августа. Причину отмены премьеры в кинокомпании 2020film, которая занималась производством фильма, не уточнили. В пресс-службе изданию сообщили, что новую дату премьеры объявят позже.
Показ фильма также запланирован на 28 августа в рамках российских программ ММКФ. До сих пор он есть в расписании. Показ фильма запланирован на 19:30 в Большом зале Дома кино в Москве.
Фильм рассказывает о молодом человеке (Филипп Авдеев), который собирается эмигрировать в Барселону и перед самым отъездом находит свою мать (Чулпан Хаматова), которая оставила его в роддоме. Она тяжело болеет, а ее квартиру хотят изъять за долги. Также в фильме снялись Агата Муцениеце, Евгения Симонова, Юлия Меньшова и другие актеры.
Как ранее сообщала «Фонтанка», российская актриса Чулпан Хаматова, одна из учредительниц благотворительного фонда «Подари жизнь», в интервью Катерине Гордеевой, вышедшем 20 марта, подтвердила информацию о своей эмиграции в столицу Латвии Ригу.