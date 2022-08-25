Премьера фильма «Просточеловек» с уехавшей из России Чулпан Хаматовой не состоялась

Премьеру фильма «Просточеловек», где сыграла Чулпан Хаматова, отменили. Об этом 25 августа сообщил «Коммерсантъ».



Драма Яны Климовой-Юсуповой должна была выйти 25 августа. Причину отмены премьеры в кинокомпании 2020film, которая занималась производством фильма, не уточнили. В пресс-службе изданию сообщили, что новую дату премьеры объявят позже.

Показ фильма также запланирован на 28 августа в рамках российских программ ММКФ. До сих пор он есть в расписании. Показ фильма запланирован на 19:30 в Большом зале Дома кино в Москве.

