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Чулпан Хаматова призналась, что боится возвращаться в Россию

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Российская актриса Чулпан Хаматова, одна из учредительниц благотворительного фонда «Подари жизнь», в интервью Катерине Гордеевой, вышедшем 20 марта, подтвердила информацию о своей эмиграции в столицу Латвии Ригу. С собой Хаматова забрала трёх своих детей.

«Я боюсь возвращаться, чтобы не потерять совесть и себя», — рассказала Хаматова. По её словам, для того, чтобы выжить на родине, надо молчать, жить не по правде и быть равнодушной, что она считает невозможным для себя.

По словам Хаматовой, 24 февраля она была в отпуске не в России, и ей «дали понять, что возвращаться нежелательно». Решение она принимала, по её словам, постепенно и мучительно. «Я очень люблю свою Родину», — сказала актриса.

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Комментарии (38)

copov
Чулпан Наил кызы Хаматова хорошо сыграла в Стране глухих. Дальше её просто выбрали лицом торговать для поддержки власти. 20 лет пользовалась благами, а тут вдруг не смогла.
266138465
По комментариям большинства сразу видна вся "высокодуховность" России. Такое впечатление , как и 100 лет назад, так и сейчас Шариковы доминируют в стране.....
Rambovski
Как это героически- любить Родину из Риги !!!
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