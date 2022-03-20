Чулпан Хаматова призналась, что боится возвращаться в Россию

Российская актриса Чулпан Хаматова, одна из учредительниц благотворительного фонда «Подари жизнь», в интервью Катерине Гордеевой, вышедшем 20 марта, подтвердила информацию о своей эмиграции в столицу Латвии Ригу. С собой Хаматова забрала трёх своих детей.

«Я боюсь возвращаться, чтобы не потерять совесть и себя», — рассказала Хаматова. По её словам, для того, чтобы выжить на родине, надо молчать, жить не по правде и быть равнодушной, что она считает невозможным для себя.



По словам Хаматовой, 24 февраля она была в отпуске не в России, и ей «дали понять, что возвращаться нежелательно». Решение она принимала, по её словам, постепенно и мучительно. «Я очень люблю свою Родину», — сказала актриса.

