СМИ: В Геленджике мужчина зарезал собутыльника из-за спора об Украине

В центре Геленджика 32-летний житель Белгорода выпивал с 35-летним мужчиной, с которым случайно познакомился. В какой-то момент собутыльники поссорились: белгородец ударил случайного знакомого ножом в шею. Об этом 25 августа сообщает издание 93.ru.

Очевидцы вызвали скорую и полицию. Пострадавший скончался от ранения. Злоумышленник попытался скрыться на своей машине, выбросив по дороге нож. Однако сотрудники полиции его все же задержали.