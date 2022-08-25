СМИ: В Геленджике мужчина зарезал собутыльника из-за спора об Украине

В центре Геленджика 32-летний житель Белгорода выпивал с 35-летним мужчиной, с которым случайно познакомился. В какой-то момент собутыльники поссорились: белгородец ударил случайного знакомого ножом в шею. Об этом 25 августа сообщает издание 93.ru.
Очевидцы вызвали скорую и полицию. Пострадавший скончался от ранения. Злоумышленник попытался скрыться на своей машине, выбросив по дороге нож. Однако сотрудники полиции его все же задержали.
В отношении белгородца возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас его допрашивают, затем планируют заключить под стражу.
Как пишет издание со ссылкой на очевидцев, мужчины поссорились из-за ситуации на Украине.
На прошлой неделе стало известно, что в Ростове-на-Дону военнослужащий застрелил местного жителя после перепалки на тему боевых действий на Украине.