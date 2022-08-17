СМИ: В Ростове военный застрелил таксиста после спора об Украине

В Ростове-на-Дону военнослужащий застрелил местного жителя после перепалки на тему боевых действий на Украине. Об этом 17 августа сообщает городской портал 161.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известно, что само ЧП произошло 15 августа на Береговой улице. По информации издания, стрелявшим оказался 33-летний капитан российской армии из Московской области. Погибший работал таксистом: он подвозил военного до набережной. Тело обнаружили на Береговой, 43.
«По предварительной версии, капитан начал доказывать мужчине свою политическую позицию по поводу действий на Украине. Оба не сошлись во мнениях. Подозреваемый дает показания и пока в них путается. Погибший получил четыре пулевых ранения из 9-миллиметрового ПМ. Скорую вызвали неизвестные лица, но медики не успели бы спасти», — рассказал собеседник издания.
В пресс-службе регионального СК комментировать произошедшее отказались.