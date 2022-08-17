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    СМИ: В Ростове военный застрелил таксиста после спора об Украине

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    29 комментариев

    В Ростове-на-Дону военнослужащий застрелил местного жителя после перепалки на тему боевых действий на Украине. Об этом 17 августа сообщает городской портал 161.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Известно, что само ЧП произошло 15 августа на Береговой улице. По информации издания, стрелявшим оказался 33-летний капитан российской армии из Московской области. Погибший работал таксистом: он подвозил военного до набережной. Тело обнаружили на Береговой, 43.

    «По предварительной версии, капитан начал доказывать мужчине свою политическую позицию по поводу действий на Украине. Оба не сошлись во мнениях. Подозреваемый дает показания и пока в них путается. Погибший получил четыре пулевых ранения из 9-миллиметрового ПМ. Скорую вызвали неизвестные лица, но медики не успели бы спасти», — рассказал собеседник издания.

    В пресс-службе регионального СК комментировать произошедшее отказались.

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    Комментарии 29

    14350041117 Авг 2022 в 15:24
    Лучшее доказательство политической позиции - на передовой, а не против безоружного
    +1−0
    mynine17 Авг 2022 в 15:07
    Уже несколько случаев было убийств в процессе спора об СВО. И всегда пострадавшей стороной оказывались противники последней (если не прав, скажите).
    Ни на что не намекает такая статистика?
    +2−2
    26586993717 Авг 2022 в 14:58
    Уже началось?
    +1−0
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