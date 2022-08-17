СМИ: В Ростове военный застрелил таксиста после спора об Украине

В Ростове-на-Дону военнослужащий застрелил местного жителя после перепалки на тему боевых действий на Украине. Об этом 17 августа сообщает городской портал 161.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что само ЧП произошло 15 августа на Береговой улице. По информации издания, стрелявшим оказался 33-летний капитан российской армии из Московской области. Погибший работал таксистом: он подвозил военного до набережной. Тело обнаружили на Береговой, 43.