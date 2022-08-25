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    В Обводном канале увидели цвета радуги. Возмутительное истребляют, а виновника ищут

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    ГУП «Пиларн»

    Акваторию Обводного канала, где днём заметили радужную плёнку, обрабатывают активной пеной. На месте задействованы специалисты экологической аварийной службы ГУП «Пиларн».

    «В связи с тем, что загрязнение поступало из реки Волковки, в устье реки установлено боновое (плавучее. — Прим. ред.) заграждение для предотвращения дальнейшего поступления нефтепродуктов в Обводный канал», — говорится в сообщении от 25 августа в Telegram-канале комитета по природопользованию Петербурга.

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    Сотрудники ведомства осматривают акваторию Волковки, чтобы выяснить, где находится источник загрязнения.

    «Фонтанка» писала, что по поверхности Обводного канала растянулось масляное пятно. Разводы плыли по воде, распространяя в воздухе запах нефтепродуктов.

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