В Обводном канале увидели цвета радуги. Возмутительное истребляют, а виновника ищут

ГУП «Пиларн»
Акваторию Обводного канала, где днём заметили радужную плёнку, обрабатывают активной пеной. На месте задействованы специалисты экологической аварийной службы ГУП «Пиларн».
«В связи с тем, что загрязнение поступало из реки Волковки, в устье реки установлено боновое (плавучее. — Прим. ред.) заграждение для предотвращения дальнейшего поступления нефтепродуктов в Обводный канал», — говорится в сообщении от 25 августа в Telegram-канале комитета по природопользованию Петербурга.
Сотрудники ведомства осматривают акваторию Волковки, чтобы выяснить, где находится источник загрязнения.
«Фонтанка» писала, что по поверхности Обводного канала растянулось масляное пятно. Разводы плыли по воде, распространяя в воздухе запах нефтепродуктов.