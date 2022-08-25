Шевчук пытается оспорить штраф за дискредитацию армии: новости вокруг спецоперации за 25 августа

Адвокат Юрия Шевчука считает, что дело против артиста должно быть прекращено Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 25 августа.

Евгения Ройзмана освободили из-под стражи

Оппозиционному политику, бывшему депутату Госдумы и экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману объявили меру пресечения по делу о дискредитации Российской армии. Следователь просил до 29 сентября запретить Ройзману покидать квартиру с 00:00 до 23:59, за исключением явки в следственные органы и суд, общаться с кем бы то ни было, кроме адвоката, следователя и близких родственников, отправлять и получать почту (кроме переписки с официальными органами) и использовать любые средства связи, в том числе интернет.

Суд удовлетворил ходатайство следователя, но лишь частично, не став запрещать политику выходить из дома. Суд постановил освободить Евгения Ройзмана из-под стражи немедленно в зале суда. Экс-мэру вменяют уголовную статью о дискредитации Вооруженных сил России. Ранее ему уже назначили три административных штрафа за высказывания о спецоперации и неуважение к власти. Теперь дело заведено по статье 280.3 УК РФ, по которой политику грозит до трех лет колонии. 24 августа его задержали и поместили в изолятор временного содержания — изначально задержание было санкционировано на двое суток.

Юрий Шевчук обжаловал штраф за дискредитацию армии Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук обжаловал решение суда о штрафе за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Его адвокат Александр Передрук рассказал UFA1.RU, как он намерен защищать музыканта. По мнению юриста, производство по делу должно быть прекращено. При этом, как считает защита, оценивать шансы на отмену штрафа пока не представляется возможным. Рассматривать жалобу будет Верховный суд Башкирии. По словам адвоката, даже если решение суда о штрафе оставят в силе, защита и дальше будет его обжаловать.

— Будет возможность обжаловать решение в Кассационном суде общей юрисдикции и в Верховном суде, если Кассационный суд не согласится с нами, — заявил Александр Передрук журналистам портала UFA1.RU. — Также можно обжаловать решение в Комитете по правам человека ООН. Напомним, суд в Уфе признал Юрия Шевчука виновным в дискредитации ВС РФ, ему назначили штраф в 50 тысяч рублей. Музыканту вменили статью из-за речи на концерте в Уфе, где он рассказал свое мнение о значении слова «Родина».

На Запорожской АЭС из-за пожара отключили энергоснабжение

В военно-гражданской администрации Энергодара, подконтрольной РФ, сообщили, что возле Запорожской АЭС начался пожар после обстрела, из-за чего сработали системы безопасности. Украинская госкомпания «Энергоатом» заявила, что электростанцию после этого впервые в истории полностью отключили от энергосети. По данным компании, из-за пожаров на Запорожской теплоэлектростанции, которая находится рядом с АЭС, дважды отключалась четвертая линия связи атомной станции с энергосистемой Украины. Три других линии были повреждены из-за обстрелов, отметили в «Энергоатоме».

Сотрудники произвели переподключение Запорожской АЭС, из-за чего электричество пропало в подконтрольной России части Запорожья. Позже представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе восстановили энергоснабжение. По его словам, энергоснабжение в области было прервано из-за «провокации Киева».