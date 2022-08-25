Украину хотят признать террористическим государством. Законопроект уже внесён в Госдуму

В Государственную думу РФ внесён законопроект о признании Украины террористическим государством. Авторами законодательной инициативы стали депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду», сообщил 25 августа в своём телеграм-канале её лидер Сергей Миронов.
Эсеры считают, что принадлежащее гражданам Украины имущество «должно конфисковываться и обращаться в доход Российской Федерации для возмещения ущерба пострадавшим от террористического государства». Аналогичные меры необходимо предпринять в отношении стран — пособников терроризма, написал Миронов.
Отмечается, что согласно действующему законодательству РФ террористической может быть признана только организация. Однако лидер фракции СРЗП в своём заявлении подчёркивает, что некоторые страны «умышленно организовывают теракты, взрывы, поджоги, направленные против мирного населения». «В первую очередь я, естественно, имею в виду Украину с её "офисом Зеленского"», — уточнил он.
Напомним, ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал несколько сценариев окончания конфликта на Украине.