    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    767мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60eur59.51
    Рейтинг миллиардеров СПбЧтобы вернулся живойДешево и вкусноОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Украину хотят признать террористическим государством. Законопроект уже внесён в Госдуму

    2554
    24 комментария

    В Государственную думу РФ внесён законопроект о признании Украины террористическим государством. Авторами законодательной инициативы стали депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду», сообщил 25 августа в своём телеграм-канале её лидер Сергей Миронов.

    Эсеры считают, что принадлежащее гражданам Украины имущество «должно конфисковываться и обращаться в доход Российской Федерации для возмещения ущерба пострадавшим от террористического государства». Аналогичные меры необходимо предпринять в отношении стран — пособников терроризма, написал Миронов.

    Отмечается, что согласно действующему законодательству РФ террористической может быть признана только организация. Однако лидер фракции СРЗП в своём заявлении подчёркивает, что некоторые страны «умышленно организовывают теракты, взрывы, поджоги, направленные против мирного населения». «В первую очередь я, естественно, имею в виду Украину с её "офисом Зеленского"», — уточнил он.

    Напомним, ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал несколько сценариев окончания конфликта на Украине.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 24

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close