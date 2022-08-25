Медведев назвал сценарии окончания конфликта на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал сценарии окончания кризиса на Украине. Он поделился двумя вариантами 25 августа в своем Telegram-канале.

В первом прогнозе говорится, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты, а ее итоги будут признаны в Киеве. Во втором сценарии предполагается, что на Украине произойдет военный переворот, после которого будут признаны итоги спецоперации.

Таким постом замглавы Совбеза РФ отреагировал на аналитику прогнозов украинского кризиса, которая появляется «в Киеве и в украинофильствующих странах Запада».

