    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, ю-з

    767мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60eur59.51
    ТЕМА ДНЯ

    Защита Бастрыкина

    Главное об УкраинеЧтобы вернулся живойДешево и вкусноОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Боевые действия на Украине

    Медведев назвал сценарии окончания конфликта на Украине

    5270
    обсудить

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал сценарии окончания кризиса на Украине. Он поделился двумя вариантами 25 августа в своем Telegram-канале.

    Фото: Артём Краснов / «Коммерсантъ»
    ПоделитьсяПоделиться

    В первом прогнозе говорится, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты, а ее итоги будут признаны в Киеве. Во втором сценарии предполагается, что на Украине произойдет военный переворот, после которого будут признаны итоги спецоперации.

    Таким постом замглавы Совбеза РФ отреагировал на аналитику прогнозов украинского кризиса, которая появляется «в Киеве и в украинофильствующих странах Запада».

    «Всё это враньё чистой воды и демагогия для обработки электората. Все всё понимают. Но отрабатывают роли», — говорится в публикации Медведева.

    Фото: Артём Краснов / «Коммерсантъ»

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close