Медведев назвал сценарии окончания конфликта на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал сценарии окончания кризиса на Украине. Он поделился двумя вариантами 25 августа в своем Telegram-канале.
В первом прогнозе говорится, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты, а ее итоги будут признаны в Киеве. Во втором сценарии предполагается, что на Украине произойдет военный переворот, после которого будут признаны итоги спецоперации.
Таким постом замглавы Совбеза РФ отреагировал на аналитику прогнозов украинского кризиса, которая появляется «в Киеве и в украинофильствующих странах Запада».
«Всё это враньё чистой воды и демагогия для обработки электората. Все всё понимают. Но отрабатывают роли», — говорится в публикации Медведева.