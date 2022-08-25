Петербуржцы оценили курортную жизнь на берегу залива

Квартира у моря — новая классика и отличная альтернатива санаторному отдыху. Продажи рекреационных апартаментов в 2022 году растут. При очевидном дефиците предложения устойчивее стал и тренд на покупку недвижимости в Курортном районе, отмечают в компании e. Development.



Квартал апартаментов «Мир внутри»* от этого петербургского застройщика — один из редких комплексных проектов на первой линии со своей большой территорией. Его отличает разнообразная сервисная и рекреационная инфраструктура для тех, кто отдыхает в сезон или живет здесь постоянно.

