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    Мультимедийная заметка

    Петербуржцы оценили курортную жизнь на берегу залива

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    Фото: e. Development
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    Квартира у моря — новая классика и отличная альтернатива санаторному отдыху. Продажи рекреационных апартаментов в 2022 году растут. При очевидном дефиците предложения устойчивее стал и тренд на покупку недвижимости в Курортном районе, отмечают в компании e. Development.

    Квартал апартаментов «Мир внутри»* от этого петербургского застройщика — один из редких комплексных проектов на первой линии со своей большой территорией. Его отличает разнообразная сервисная и рекреационная инфраструктура для тех, кто отдыхает в сезон или живет здесь постоянно.

    Люди чувствуют себя лучше, попадая в среду комфортного масштаба. Поэтому e. Development сделал выбор в пользу малоэтажных корпусов. Как и на традиционном курорте, территория поделена на несколько зон. На крышах предусмотрены места для тихого отдыха, на пляже — спортивное пространство с волейбольной сеткой, сапами и кайтами, повсюду — дорожки для прогулок. Гурманам понравится видовой ресторан с террасой.

    Благоприятный климат и живописная природа — такой же актив, как и недвижимость, подчеркивают в e. Development. При покупке курортных апартаментов вложенные средства могут вернуться не только подорожанием квадратных метров, но и крепким здоровьем.

    Материал подготовлен специально для e. Development.

    *Апартаменты «Мир внутри» — застройщик ООО «БАСФОР», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

    Фото: e. Development

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