Биометрию при сдаче экзаменов в вузах хотят ввести на постоянной основе

Сдачу биометрии при проведении аттестации в вузах хотят ввести на постоянной основе. С предложением не ограничиваться сроками эксперимента по её использованию выступило Минцифры РФ. Проект соответствующего постановления кабмина опубликован на портале правовых актов.
В пояснительной записке к документу отмечается, что поскольку «процесс проведения испытаний с использованием Единой биометрической системы положительно себя зарекомендовал», в министерстве предлагают исключить сроки эксперимента, «тем самым обеспечивая возможность использования ЕБС на постоянной основе».
Сам эксперимент по использованию биометрии для идентификации личности студентов, сдающих экзамены онлайн, проводился в прошлом учебном году. «Интерфакс» со ссылкой на Минцифры пишет, что в нём принимали участие семь вузов, экзамены с помощью ЕБС студенты сдавали по 12 дисциплинам.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Минцифры РФ предложили за нарушение порядка обработки биометрических данных наказывать лишением свободы до 10 лет.