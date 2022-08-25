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    Биометрию при сдаче экзаменов в вузах хотят ввести на постоянной основе

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    Сдачу биометрии при проведении аттестации в вузах хотят ввести на постоянной основе. С предложением не ограничиваться сроками эксперимента по её использованию выступило Минцифры РФ. Проект соответствующего постановления кабмина опубликован на портале правовых актов.

    В пояснительной записке к документу отмечается, что поскольку «процесс проведения испытаний с использованием Единой биометрической системы положительно себя зарекомендовал», в министерстве предлагают исключить сроки эксперимента, «тем самым обеспечивая возможность использования ЕБС на постоянной основе».

    Сам эксперимент по использованию биометрии для идентификации личности студентов, сдающих экзамены онлайн, проводился в прошлом учебном году. «Интерфакс» со ссылкой на Минцифры пишет, что в нём принимали участие семь вузов, экзамены с помощью ЕБС студенты сдавали по 12 дисциплинам.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в Минцифры РФ предложили за нарушение порядка обработки биометрических данных наказывать лишением свободы до 10 лет.

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