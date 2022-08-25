Биометрию при сдаче экзаменов в вузах хотят ввести на постоянной основе

Сдачу биометрии при проведении аттестации в вузах хотят ввести на постоянной основе. С предложением не ограничиваться сроками эксперимента по её использованию выступило Минцифры РФ. Проект соответствующего постановления кабмина опубликован на портале правовых актов.



В пояснительной записке к документу отмечается, что поскольку «процесс проведения испытаний с использованием Единой биометрической системы положительно себя зарекомендовал», в министерстве предлагают исключить сроки эксперимента, «тем самым обеспечивая возможность использования ЕБС на постоянной основе».

