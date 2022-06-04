За нарушение работы с биометрией россиян предлагают давать до 10 лет

За нарушение порядка обработки биометрических данных предлагают давать до 10 лет лишения свободы. Такое предложение выдвинуло Минцифры.
Проект предусматривает поправки в Административный и Уголовный кодексы. Если документ будет принят, за нарушение порядка сбора, хранения и использования биометрических данных будет установлена ответственность.
Поправки в КоАП предполагают штрафы от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и 300–500 тысяч рублей — для юридических. Наказывать будут и за обработку биометрии в информационных системах без аккредитации. Подобное нарушение будет грозить штрафом в 300–600 тысяч для должностных лиц и до 1 миллиона — для юридических.
Согласно поправкам к Уголовному кодексу, внесение «заведомо недостоверных сведений» в Единую биометрическую систему (ЕБС) в самом мягком варианте будет караться штрафом до 300 тысяч рублей, обязательными или исправительными работами. Если нарушение повлечет тяжкие последствия, наказание составит до 10 лет лишения свободы. Реального срока удастся избежать, если будет доказано, что имела место халатность или ошибка.