    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 8

    4 м/с, ю-з

    762мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.97eur65.92
    Куда пойти на выходныхЛегкоатлет в суде за избиениеРотенберг о будущем СКАДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    За нарушение работы с биометрией россиян предлагают давать до 10 лет

    502
    обсудить

    За нарушение порядка обработки биометрических данных предлагают давать до 10 лет лишения свободы. Такое предложение выдвинуло Минцифры.

    Проект предусматривает поправки в Административный и Уголовный кодексы. Если документ будет принят, за нарушение порядка сбора, хранения и использования биометрических данных будет установлена ответственность.

    Поправки в КоАП предполагают штрафы от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и 300–500 тысяч рублей — для юридических. Наказывать будут и за обработку биометрии в информационных системах без аккредитации. Подобное нарушение будет грозить штрафом в 300–600 тысяч для должностных лиц и до 1 миллиона — для юридических.

    Согласно поправкам к Уголовному кодексу, внесение «заведомо недостоверных сведений» в Единую биометрическую систему (ЕБС) в самом мягком варианте будет караться штрафом до 300 тысяч рублей, обязательными или исправительными работами. Если нарушение повлечет тяжкие последствия, наказание составит до 10 лет лишения свободы. Реального срока удастся избежать, если будет доказано, что имела место халатность или ошибка.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close