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    Сработала система безопасности ЗАЭС. Власти объяснили, почему Мелитополь остался без света

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    На Запорожской атомной электростанции сработали системы безопасности, было произведено переподключение. Это стало причиной отключения электричества в Мелитополе, заявил глава администрации области Александр Волга, пишет 25 августа РБК.

    По его словам, система сработала из-за возгорания поля и подлеска неподалеку от станции, что привело к короткому замыканию в сети, «показатели энергосистемы полностью просели».

    Он отметил, что аварийные службы оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии.

    Ранее в четверг стало известно, что без электричества остались Мелитополь в Запорожской области, Херсон и другие населённые пункты области. Замглавы администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов сообщил, что регион также остался без водоснабжения, мобильная связь работает с перебоями.

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