Сработала система безопасности ЗАЭС. Власти объяснили, почему Мелитополь остался без света

На Запорожской атомной электростанции сработали системы безопасности, было произведено переподключение. Это стало причиной отключения электричества в Мелитополе, заявил глава администрации области Александр Волга, пишет 25 августа РБК.
По его словам, система сработала из-за возгорания поля и подлеска неподалеку от станции, что привело к короткому замыканию в сети, «показатели энергосистемы полностью просели».
Он отметил, что аварийные службы оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии.
Ранее в четверг стало известно, что без электричества остались Мелитополь в Запорожской области, Херсон и другие населённые пункты области. Замглавы администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов сообщил, что регион также остался без водоснабжения, мобильная связь работает с перебоями.