Газобетонные блоки «саморазгрузились» на развязке КАД с Таллинским шоссе

Нежданное препятствие образовалось утром 25 августа на одной из крупных магистралей Красносельского района Петербурга. Там внепланово разгрузился автомобиль со стройматериалами.
В половине девятого часа утра проезду по Таллинскому шоссе под КАД мешала куча газобетонных блоков, свалившихся с грузовика, сообщают очевидцы в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». Упавшие с платформы стройматериалы завалили полторы полосы сразу после съезда на Таллинское с внешнего кольца КАД.
Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», движение на участке свободно.