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    Газобетонные блоки «саморазгрузились» на развязке КАД с Таллинским шоссе

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    Нежданное препятствие образовалось утром 25 августа на одной из крупных магистралей Красносельского района Петербурга. Там внепланово разгрузился автомобиль со стройматериалами.

    В половине девятого часа утра проезду по Таллинскому шоссе под КАД мешала куча газобетонных блоков, свалившихся с грузовика, сообщают очевидцы в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». Упавшие с платформы стройматериалы завалили полторы полосы сразу после съезда на Таллинское с внешнего кольца КАД.

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    Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», движение на участке свободно.

    Фото: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»
    Фото: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»



    На КАД часто встречаются «летающие объекты»: кирпичи (фото, видео), ледяные глыбы (фото, видео), туалет (фото), лопатка для перфоратора (фото), тазик (видео). В 2019 году ДТП произошло из-за выпавшей бочки. В июле 2022 года массовую аварию спровоцировал неизвестный «снаряд», пробивший колесо одной из машин.

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