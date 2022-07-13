Массовое ДТП на КАД из салона участника: первой машине некий «снаряд» пробил колесо

ДТП случилось утром 12 июля и спровоцировало длинную пробку, «Фонтанка» писала о нём . По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в левом ряду столкнулись пять попутных автомобилей, никто не пострадал. На кадрах участника аварии в телеграм-канале «Мегаполис» — шесть повреждённых автомобилей.

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» писали, что у белого «локомотива» было спущено правое переднее колесо. Автор видео подтверждает: белому «Ниссану» что-то прилетело в колесо и сразу его пробило, плавно затормозить он не смог.

«Дистанция мною соблюдена (2/3 кузова т/с), скоростной режим тоже, оттормозиться я успел, что видно на моём регистраторе, тот, кто за мной, тоже успел, но последний, по всей видимости, не тормозил вообще и собрал всех в кучу», — рассказывает автор видео.



На КАД часто встречаются «летающие объекты»: кирпичи (фото, видео), ледяные глыбы (фото, видео) и даже туалет (фото). В декабре 2017 года на развязке КАД в Горской в колесо машины попала лопатка для перфоратора (фото). В марте 2018-го «Газель» «прокатилась» на тазике (видео). В 2019 году ДТП произошло из-за выпавшей бочки.

