Водители Петербурга не могли то поделить дороги, то удержаться на них. В Пушкине досталось цветам

Утренняя гроза 25 августа не насыпала Петербургу пробок, но без ДТП водители мокрые улицы не оставили. В Пушкинском районе автомобилистам оказалось особенно непросто удержаться на проезжей части.
На кольце у Египетских ворот в Пушкине водитель «Волги» не вошел в поворот на круговое движение и улетел на газон, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Саша. Досталось дорожному знаку и высаженным на клумбе цветам. О пострадавших не сообщается.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
А на Киевском шоссе, перед дорожными работами неподалеку от Малого Карлино, в направлении из города легковой автомобиль Skoda улетел в кювет, пишет Виктор.
Еще один водитель не удержал машину на Ленинском проспекте. Как сообщает очевидец, у дома 140, литера А, легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел на встречную полосу.
На пересечении 2-й Советской улицы и Суворовского проспекта не разъехались Skoda и Nissan X-Trail, сообщает участница группы Ира. Судя по фото, внедорожник приехал легковой в правый бок.
А у дома 44 по проспекту Энгельса столкнулись автомобиль Hyundai и мотоцикл, сообщают в группе «Мотосолидарность ДТП». «Мотоциклист в порядке», — добавляют в мотосообществе.
Несмотря на грозу, дороги Петербурга этим утром были загружены на обычные 4 балла. Плотнее всего было на проспекте Культуры и Тихорецком проспекте в сторону центра, там наблюдалось 7 баллов. По 6 баллов было на Пискарёвском проспекте в центр, а также шоссе Революции и Рябовском шоссе к КАД. Самые большие пробки скопились:
- в 8:17 на внутреннем кольце КАД — 5,2 км от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе;
- в 7:41 на Мурманском шоссе — 4,5 км от поворота на Озерки до АЗС «Несте»;
- в 9:05 на Петрозаводском шоссе, Советском и Шлиссельбургском проспектах — 4,2 км от Полевой улицы до Прибрежной улицы;
- в 7:08 на Мурманском шоссе — 3,5 км от КАД до АЗС;
- в 8:14 на Планерной улице — 2,8 км от улицы Ильюшина до Приморского проспекта.