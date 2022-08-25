Водители Петербурга не могли то поделить дороги, то удержаться на них. В Пушкине досталось цветам

Утренняя гроза 25 августа не насыпала Петербургу пробок, но без ДТП водители мокрые улицы не оставили. В Пушкинском районе автомобилистам оказалось особенно непросто удержаться на проезжей части.



На кольце у Египетских ворот в Пушкине водитель «Волги» не вошел в поворот на круговое движение и улетел на газон, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Саша. Досталось дорожному знаку и высаженным на клумбе цветам. О пострадавших не сообщается.