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    Экономика и санкции

    Владельцы книжного приложения Bookmate могут свернуть свой бизнес в России

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    Ирландская компания Bookmate Limited, которая владеет одноименным сервисом цифровых книг, может прекратить свою деятельность в России. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с условиями недавней сделки компании с «Яндексом», 25 августа сообщают «Ведомости».

    Топ-менеджер книжного издательства также сообщил газете, что слышал о возможном уходе Bookmate с российского рынка.

    При этом о сроке возможного ухода владельцев сервиса из российского бизнеса источники не уточняют. В настоящий момент приложение Bookmate работает в обычном режиме — все три тарифа годовой подписки («Премиум», «Книги» и «Аудио») доступны российским пользователям.

    Ранее «Фонтанка» писала, что с 1 октября в России станет недоступен шведский книжный сервис Storytel.

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