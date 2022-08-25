Владельцы книжного приложения Bookmate могут свернуть свой бизнес в России

Ирландская компания Bookmate Limited, которая владеет одноименным сервисом цифровых книг, может прекратить свою деятельность в России. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с условиями недавней сделки компании с «Яндексом», 25 августа сообщают «Ведомости».



Топ-менеджер книжного издательства также сообщил газете, что слышал о возможном уходе Bookmate с российского рынка.



При этом о сроке возможного ухода владельцев сервиса из российского бизнеса источники не уточняют. В настоящий момент приложение Bookmate работает в обычном режиме — все три тарифа годовой подписки («Премиум», «Книги» и «Аудио») доступны российским пользователям.

