С сайта президента Латвии пропал русский язык

С официального сайта президента Латвии Эгилса Левитса убрали информацию на русском языке, сообщает 25 августа ТАСС со ссылкой на местные СМИ.



По словам руководителя медиацентра государственной канцелярии президента Юстине Дейчмане, решение принято из-за того, что «вопрос коммуникации государственного управления на русском языке стал очень чувствительным» из-за спецоперации на Украине.



Русский язык использовался на сайте president.lv до утра среды, 24 августа. Теперь там только латышский и английский языки.

