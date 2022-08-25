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    С сайта президента Латвии пропал русский язык

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    30 комментариев

    С официального сайта президента Латвии Эгилса Левитса убрали информацию на русском языке, сообщает 25 августа ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

    По словам руководителя медиацентра государственной канцелярии президента Юстине Дейчмане, решение принято из-за того, что «вопрос коммуникации государственного управления на русском языке стал очень чувствительным» из-за спецоперации на Украине.

    Русский язык использовался на сайте president.lv до утра среды, 24 августа. Теперь там только латышский и английский языки.

    Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что туристы из России представляют угрозу для безопасности прибалтийской страны.

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    Комментарии 30

    mynine25 Авг 2022 в 10:28
    Еще одна победа ВВП.
    +0−0
    ***_12325 Авг 2022 в 10:11
    То есть 31 год так притесняли русских, что даже официальные сайты были на русском языке.
    +1−0
    Guddd-Head25 Авг 2022 в 10:10
    А на окраинском есть?
    +0−0
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