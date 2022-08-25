В круиз, санаторий или на склон? Начался осенний этап программы туристического кешбэка

В полночь 25 августа в России стартовал новый этап программы туристического кешбэка, он продлится до 10 сентября 2022 года. В программе участвуют турпутевки и отели во всех регионах страны. Отправиться в путешествие вы можете с 1 октября до 25 декабря 2022 года, в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации.
По условиям программы, покупку надо оплатить банковской картой «Мир», а длительность поездки или проживания в отеле должна составлять не менее трех ночей. На карту вернётся 20% суммы, максимум — 20 тысяч рублей, а в случае поездки на Дальний Восток при бронировании напрямую в гостинице или санатории, участвующих в программе, максимум — 40 тысяч рублей. Изучить предложения можно на официальном портале программы мирпутешествий.рф.
На осенний этап программы выделено 3 миллиарда рублей. По оценке Ростуризма, участвовать в программе смогут 600 тысяч человек. Программу могут остановить досрочно, если запланированная сумма будет выбрана покупателями раньше 10 сентября.
«У путешествий осенью, в межсезонье, есть свои преимущества — выбор отелей больше, популярные туристические места менее загружены — можно более гибко и дешевле планировать свой отдых, а с кешбэком — отправиться в путешествие с двойной выгодой. Осень — это и круизы по Волге, и активные маршруты, это и отличное время для оздоровления и поездок в санатории, для познавательных поездок в исторические города, а с конца ноября во многих регионах уже открывается горнолыжный сезон. Так что выбор очень большой», — цитирует ТАСС главу Ростуризма Зарину Догузову.