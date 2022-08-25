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    В круиз, санаторий или на склон? Начался осенний этап программы туристического кешбэка

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    8 комментариев

    В полночь 25 августа в России стартовал новый этап программы туристического кешбэка, он продлится до 10 сентября 2022 года. В программе участвуют турпутевки и отели во всех регионах страны. Отправиться в путешествие вы можете с 1 октября до 25 декабря 2022 года, в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации.

    По условиям программы, покупку надо оплатить банковской картой «Мир», а длительность поездки или проживания в отеле должна составлять не менее трех ночей. На карту вернётся 20% суммы, максимум — 20 тысяч рублей, а в случае поездки на Дальний Восток при бронировании напрямую в гостинице или санатории, участвующих в программе, максимум — 40 тысяч рублей. Изучить предложения можно на официальном портале программы мирпутешествий.рф.

    На осенний этап программы выделено 3 миллиарда рублей. По оценке Ростуризма, участвовать в программе смогут 600 тысяч человек. Программу могут остановить досрочно, если запланированная сумма будет выбрана покупателями раньше 10 сентября.

    «У путешествий осенью, в межсезонье, есть свои преимущества — выбор отелей больше, популярные туристические места менее загружены — можно более гибко и дешевле планировать свой отдых, а с кешбэком — отправиться в путешествие с двойной выгодой. Осень — это и круизы по Волге, и активные маршруты, это и отличное время для оздоровления и поездок в санатории, для познавательных поездок в исторические города, а с конца ноября во многих регионах уже открывается горнолыжный сезон. Так что выбор очень большой», — цитирует ТАСС главу Ростуризма Зарину Догузову.

    Программа кешбэка за туры по России была запущена в 2020 году. За время действия программы ею воспользовались 4,3 млн человек, из них более 2,2 млн человек — в этом году. Суммарно россияне приобрели туров с кешбэком за время действия программы на более чем 81 млрд рублей. Сумма кешбэка составила 15,5 млрд рублей.

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    Комментарии 8

    VKuser692294225 Авг 2022 в 10:37
    жаль только что теперь от 3х ночей а не от 2х как было раньше. заказывал по кэшбеку на золотую осень отель в петрозаводске, на берегу озера, прям дизайнерский и модный, так кэшбек как раз хватило на поесть-выпить и закусить, такси бесконечные и прочие сувениры. правда это было 2 года назад а сейчас на еду придётся ой как потратиться!
    +0−0
    27762220425 Авг 2022 в 08:17
    Прекрасно,только начинается учебный год и фиг куда уже денешься.Да и ездить у нас желательно в сентябре только,потом холод,дождь и грязища...
    +1−0
    фру25 Авг 2022 в 07:42
    Всё время думаю, что это какая-то разводка, хых.
    +2−2
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