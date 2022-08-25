В круиз, санаторий или на склон? Начался осенний этап программы туристического кешбэка

В полночь 25 августа в России стартовал новый этап программы туристического кешбэка, он продлится до 10 сентября 2022 года. В программе участвуют турпутевки и отели во всех регионах страны. Отправиться в путешествие вы можете с 1 октября до 25 декабря 2022 года, в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации.



По условиям программы, покупку надо оплатить банковской картой «Мир», а длительность поездки или проживания в отеле должна составлять не менее трех ночей. На карту вернётся 20% суммы, максимум — 20 тысяч рублей, а в случае поездки на Дальний Восток при бронировании напрямую в гостинице или санатории, участвующих в программе, максимум — 40 тысяч рублей. Изучить предложения можно на официальном портале программы мирпутешествий.рф.

