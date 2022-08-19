Кабмин РФ удвоил максимальную сумму туристического кешбэка для тех, кто едет на Дальний Восток

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной суммы туристического кешбэка для приезжающих на Дальний Восток с 20 до 40 тысяч рублей. Об этом 19 августа сообщается на сайте кабмина.

Деньги будут возвращаться при бронировании отелей и санаториев, которые там расположены. Туристы, которые приобретут путёвку, смогут вернуть до 20 % её стоимости, при этом тур должен быть оплачен картой «Мир» и длиться не менее четырёх дней и трёх ночей.