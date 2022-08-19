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    Кабмин РФ удвоил максимальную сумму туристического кешбэка для тех, кто едет на Дальний Восток

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    Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной суммы туристического кешбэка для приезжающих на Дальний Восток с 20 до 40 тысяч рублей. Об этом 19 августа сообщается на сайте кабмина.

    Деньги будут возвращаться при бронировании отелей и санаториев, которые там расположены. Туристы, которые приобретут путёвку, смогут вернуть до 20 % её стоимости, при этом тур должен быть оплачен картой «Мир» и длиться не менее четырёх дней и трёх ночей.

    Новый этап продажи туров с возможностью возврата части средств, отмечается в сообщении, стартует 25 августа. В программе будут участвовать все регионы России.

    Председатель правительства предположил, что этой возможностью захотят воспользоваться около 600 тысяч человек.

    Напомним, программа туристического кешбэка была запущена в 2020 году.

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