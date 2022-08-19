Кабмин РФ удвоил максимальную сумму туристического кешбэка для тех, кто едет на Дальний Восток

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной суммы туристического кешбэка для приезжающих на Дальний Восток с 20 до 40 тысяч рублей. Об этом 19 августа сообщается на сайте кабмина.
Деньги будут возвращаться при бронировании отелей и санаториев, которые там расположены. Туристы, которые приобретут путёвку, смогут вернуть до
Новый этап продажи туров с возможностью возврата части средств, отмечается в сообщении, стартует 25 августа. В программе будут участвовать все регионы России.
Председатель правительства предположил, что этой возможностью захотят воспользоваться около 600 тысяч человек.
Напомним, программа туристического кешбэка была запущена в 2020 году.