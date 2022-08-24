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    СКА одержал вторую победу на турнире им. Пучкова

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    2 комментария

    Победой хоккейного клуба СКА завершился второй матч команды на предсезонном турнире имени Пучкова против новосибирской «Сибири». Встреча проходила 24 августа в Санкт-Петербурге.

    Армейцы с Невы обыграли соперника со счетом 4:2.

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    Голы за СКА забили Степан Фальковский (17-я минута), Александр Никишин (37), Дамир Жафяров (38) и Дмитрий Бучельников (47). «Сибирь» ответила на это голами Александра Шарова (26) и Владимира Бутузова (29).

    Третий матч турнира СКА проведет 26 августа против «Сочи», хоккеисты которого ранее отметились массовой дракой.

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    Комментарии 2

    Ruisovden24 Авг 2022 в 22:57
    Жаль что новая арена пока не готова(
    +0−1
    миру-мир!24 Авг 2022 в 22:39
    за чаплино интересно куда прилетит.
    думай петя думай...
    +0−0
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