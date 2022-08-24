СКА одержал вторую победу на турнире им. Пучкова

Победой хоккейного клуба СКА завершился второй матч команды на предсезонном турнире имени Пучкова против новосибирской «Сибири». Встреча проходила 24 августа в Санкт-Петербурге.
Армейцы с Невы обыграли соперника со счетом 4:2.
Голы за СКА забили Степан Фальковский (17-я минута), Александр Никишин (37), Дамир Жафяров (38) и Дмитрий Бучельников (47). «Сибирь» ответила на это голами Александра Шарова (26) и Владимира Бутузова (29).
Третий матч турнира СКА проведет 26 августа против «Сочи», хоккеисты которого ранее отметились массовой дракой.