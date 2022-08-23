Хоккейный турнир в Петербурге начался с драки команда на команду прямо на льду

Предсезонный хоккейный турнир им. Н. Г. Пучкова начался в Петербурге 23 августа дракой между хоккеистами «Сочи» и «Авангарда». Сразу после стартового свистка игроки сбросили перчатки, разделились на пары и начали драться.
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«Тёплая дружественная атмосфера на старте турнира Пучкова», — прокомментировали эпизод в социальных сетях СКА.
Похоже, таким образом хоккеисты «Сочи» и «Авангарда» решили продолжить конфликт, который начался 4 августа на другом предсезонном турнире в Сочи. Тогда только за первый период команды набрали на двоих 149 штрафных минут. Отметим, что перед этим главный тренер «Сочи» Андрей Назаров пообещал «огонёк» на игре. Сам Назаров в прошлом был самым известным российским тафгаем — это хоккеист, чья основная функция на льду — устроить драку.
В 2015 году он ненадолго стал главным тренером СКА, но был уволен меньше чем через два месяца после старта чемпионата. Помимо плохой игры команды Назаров запомнился избиением клубного врача.