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    Авария с машиной ГИБДД на перекрестке Садовой и Невского отправила в больницу двоих

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    1 комментарий

    Два человека пострадали при столкновении KIA и машины ГИБДД на перекрестке Садовой улицы и Невского проспекта. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести, сообщили 24 августа «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

    Патрульная Toyota ехала по Садовой от Крылова переулка на красный, с включенными спецсигналами-маячками, но без звукового (по данным полиции, спецсигналы были включены). В нее врезалась KIA, проезжавшая на зеленый с 28-летним водителем за рулем.

    В аварии пострадали пассажиры KIA. Проводится проверка.

    «Фонтанка» писала, что ДТП произошло около двух часов дня 24 августа, и показывала видео с места событий.

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    Комментарии 1

    миру-мир!24 Авг 2022 в 21:57
    в добробат невский гайцов на фронт пусть искупают.
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