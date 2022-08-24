Авария с машиной ГИБДД на перекрестке Садовой и Невского отправила в больницу двоих

Два человека пострадали при столкновении KIA и машины ГИБДД на перекрестке Садовой улицы и Невского проспекта. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести, сообщили 24 августа «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.



Патрульная Toyota ехала по Садовой от Крылова переулка на красный, с включенными спецсигналами-маячками, но без звукового (по данным полиции, спецсигналы были включены). В нее врезалась KIA, проезжавшая на зеленый с 28-летним водителем за рулем.