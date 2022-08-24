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    KIA подбила машину ГИБДД на перекрестке Садовой и Невского

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    9 комментариев

    Служебный автомобиль дорожной полиции попал в аварию в центре Петербурга днем 24 августа. Столкновение заметили уличные камеры.

    В 13:55 на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы столкнулись легковой автомобиль KIA и патрульная Toyota Camry ГИБДД. На записи с камер видно, что полицейские ехали по Садовой в сторону Мойки с включенными проблесковыми маячками, но без звукового сигнала. Водитель «КИА» следовал по Невскому в сторону Дворцовой на свой зеленый и врезался служебной машине в правый бок.

    По предварительным данным «Дорожного инспектора», в результате ДТП пострадал один человек. «Фонтанка» запросила информацию в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    Комментарии 9

    Игoрь24 Авг 2022 в 18:18
    На перекрестке Невского и Садовой я снова жду тебя, я жду тебя снова (с)
    +0−0
    NoName123424 Авг 2022 в 17:53
    Че то звуковых сигналов не слышно гаи..
    Постоянно там аварии…
    +0−0
    Соловей-Помётчик24 Авг 2022 в 17:51
    Хорошо что со звуком видосик ))
    +0−0
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