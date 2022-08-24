KIA подбила машину ГИБДД на перекрестке Садовой и Невского

Служебный автомобиль дорожной полиции попал в аварию в центре Петербурга днем 24 августа. Столкновение заметили уличные камеры.
В 13:55 на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы столкнулись легковой автомобиль KIA и патрульная Toyota Camry ГИБДД. На записи с камер видно, что полицейские ехали по Садовой в сторону Мойки с включенными проблесковыми маячками, но без звукового сигнала. Водитель «КИА» следовал по Невскому в сторону Дворцовой на свой зеленый и врезался служебной машине в правый бок.
По предварительным данным «Дорожного инспектора», в результате ДТП пострадал один человек. «Фонтанка» запросила информацию в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.