В Петербурге арестовали предполагаемых банковских мошенников, убеждавших пенсионеров продавать квартиры

Куйбышевский райсуд Петербурга отправил под арест пятерых подозреваемых по делу о миллионных хищениях у пенсионеров. Они останутся под стражей до 21 октября, сообщает 24 августа объединенная пресс-служба городских судов.



Фигуранты — соучредитель и гендиректор ООО «Брокфеллер» и ООО «АН Ленград» Илья Рубцов, соучредитель и руководитель инвестиционного отдела этих же компаний Константин Фирсов, кредитный брокер ООО «Брокфеллер» Игорь Швайкин, гендиректор ООО «М2 Капитал» Богдан Святецкий и официально не трудоустроенная Ирина Зяблова. Подозрения признала только последняя, «изобличив соучастников».

