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    В Петербурге арестовали предполагаемых банковских мошенников, убеждавших пенсионеров продавать квартиры

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    2 комментария

    Куйбышевский райсуд Петербурга отправил под арест пятерых подозреваемых по делу о миллионных хищениях у пенсионеров. Они останутся под стражей до 21 октября, сообщает 24 августа объединенная пресс-служба городских судов.

    Фигуранты — соучредитель и гендиректор ООО «Брокфеллер» и ООО «АН Ленград» Илья Рубцов, соучредитель и руководитель инвестиционного отдела этих же компаний Константин Фирсов, кредитный брокер ООО «Брокфеллер» Игорь Швайкин, гендиректор ООО «М2 Капитал» Богдан Святецкий и официально не трудоустроенная Ирина Зяблова. Подозрения признала только последняя, «изобличив соучастников».

    Следствие полагает, что эти люди убедили 76-летнего жителя Калининского района продать квартиру и получили от него более 12 миллионов рублей под видом службы безопасности банка. Также в деле фигурирует похожая история с пенсионеркой того же возраста, которая осталась без четырех с лишним миллионов рублей.

    При обысках по местам проживания фигурантов полицейские изъяли среди прочего 45 банковских карт, почти столько же сим-карт, под два десятка мобильных телефонов, нотариальные доверенности, пару договоров на оказание услуг по продаже недвижимости, 300 тысяч рублей, 143 доллара, Infiniti FX37 и Cadillac Escalade.

    Следствие полагает, что фигуранты вступили в сговор с мошенниками на Украине. Подробнее о месте работы некоторых из них читайте в нашем материале.

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    Комментарии 2

    27763745324 Авг 2022 в 20:31
    "45 банковских карт, почти столько же сим-карт, под два десятка мобильных телефонов, нотариальные доверенности, пару договоров на оказание услуг по продаже недвижимости"
    Типичный риелтор.
    Но посадить их было бы не плохо, лет так на 15.
    +2−0
    ProstoZloy24 Авг 2022 в 20:21
    "Следствие полагает, что фигуранты вступили в сговор с мошенниками на Украине."
    Вот тут, они, скорее всего ошибаются. Люди, проявляющие нездоровый коммерческий интерес к квартирам десятков тысяч петербуржцев, находятся гораздо ближе.
    +5−0
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