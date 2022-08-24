В Петербурге арестовали предполагаемых банковских мошенников, убеждавших пенсионеров продавать квартиры

Куйбышевский райсуд Петербурга отправил под арест пятерых подозреваемых по делу о миллионных хищениях у пенсионеров. Они останутся под стражей до 21 октября, сообщает 24 августа объединенная пресс-служба городских судов.
Фигуранты — соучредитель и гендиректор ООО «Брокфеллер» и ООО «АН Ленград» Илья Рубцов, соучредитель и руководитель инвестиционного отдела этих же компаний Константин Фирсов, кредитный брокер ООО «Брокфеллер» Игорь Швайкин, гендиректор ООО «М2 Капитал» Богдан Святецкий и официально не трудоустроенная Ирина Зяблова. Подозрения признала только последняя, «изобличив соучастников».
Следствие полагает, что эти люди убедили 76-летнего жителя Калининского района продать квартиру и получили от него более 12 миллионов рублей под видом службы безопасности банка. Также в деле фигурирует похожая история с пенсионеркой того же возраста, которая осталась без четырех с лишним миллионов рублей.
При обысках по местам проживания фигурантов полицейские изъяли среди прочего 45 банковских карт, почти столько же сим-карт, под два десятка мобильных телефонов, нотариальные доверенности, пару договоров на оказание услуг по продаже недвижимости, 300 тысяч рублей, 143 доллара, Infiniti FX37 и Cadillac Escalade.
Следствие полагает, что фигуранты вступили в сговор с мошенниками на Украине. Подробнее о месте работы некоторых из них читайте в нашем материале.