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    В Академию Вагановой вернулся блудный крысолов. Пушок здоров и даже не голодал

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    В Академию русского балета имени Вагановой вернулся усатый сотрудник Пушок. Во время своих странствий он даже не голодал, а вернуть его смогли благодаря публикации «Фонтанки».


    Радостной новостью представители академии поделились 24 августа с «Фонтанкой». Сегодня им позвонили с Апраксина двора – рассказали, что прочитали публикацию нашего издания о потерявшемся коте и присмотрелись к хвостатому, которого уже неделю подкармливают посетители рынка.

    Сотрудники академии пришли на рынок и забрали Пушка. На Апраксином дворе он появился около недели назад, в нем сразу опознали домашнего и стали угощать, сетуя на чужое бессердечие.

    Пушок вернулся домой, но обрадовались ему не все – второй живущий в академии кот бросается на товарища. Возможно, из-за их вражды Пушок и ушел – теперь предстоит подумать, как мирить котов.

    Крысоловы в академии появились после приказа ректора Николая Цискаридзе. Сотрудники рассказывали, что охотники со своими обязанностями справляются на отлично и ладят друг с другом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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