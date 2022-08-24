Второй заход в Галерную гавань. ЖК «Морская резиденция» повторно предстала перед Градсоветом

Фото: архитектурное бюро «ЛИТЕЙНАЯ ЧАСТЬ-91», «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова» и «МПИ Дом». Поделиться Поделиться





Жилой комплекс «Морская резиденция» на месте торгово-выставочного комплекса «Ленэкспо» повторно представлен на суд Градостроительного совета. Проект вызвал негативные оценки и, видимо, снова отправится на доработку. Идея восстановить часть снесенного здания с башней была воспринята как насмешка. А здание детсада и школы получило сравнение с имперской канцелярией.



Градостроительный совет рассмотрел обновленный проект застройки территории Галерной гавани. Первый раз его изучали в январе 2022 года. На доработку к архитектурному бюро «Литейная часть-91» подключились команды архитектурной мастерской Рейнберга и Шарова и ООО «МПИ Дом».



Презентующий работу Андрей Шаров подчеркнул, что это именно обновленный вариант. В нем предложено изменить контур застройки по Наличной улице, реализовав ее в двух линиях. Кроме того, южное и северное здания — гостиница и ТРК с апарт-отелем — потеряли по два этажа (8 вместо 10) и изменили конфигурацию на Г-образную.



Претерпела изменения и прибрежная часть, которую авторы назвали «набережной событий», с зонами отдыха, спорта, зонами со столиками и стульями (они примыкают к помещениям общепита), некий амфитеатр как попытка придать участку набережной большую рельефность. «Понимая, что эта набережная вне границ проектирования... Но наш заказчик видит будущую необходимость приведения набережной в порядок. Кроме того, это событие повысит привлекательность самого проекта», — отметил Шаров.



Внутри комплекса появился небольшой линейный парк, а сплошную в прошлом проекте стену стилобата со стороны воды прорезали въездами.



Фото: архитектурное бюро «ЛИТЕЙНАЯ ЧАСТЬ-91», «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова» и «МПИ Дом». Фото: архитектурное бюро «ЛИТЕЙНАЯ ЧАСТЬ-91», «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова» и «МПИ Дом». Фото: архитектурное бюро «ЛИТЕЙНАЯ ЧАСТЬ-91», «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова» и «МПИ Дом». Фото: архитектурное бюро «ЛИТЕЙНАЯ ЧАСТЬ-91», «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова» и «МПИ Дом». Поделиться Поделиться









Отдельно обсуждение коснулось попытки воссоздания старейшего здания «Ленэкспо», построенного архитектором Давидом Бурышкиным в 1947–1949 годах. Постройка узнаваемая: стиль сталинский неоклассицизм, башня, шпиль. Вернее, была узнаваемая. Еще в начале года члены Градсовета просили сохранить это строение. Однако оно не обладало статусом памятника и не являлось историческим зданием, поэтому в марте владелец участка пустил его под снос. И теперь уже предложенная попытка создать «память места» не встретила одобрения архитектурного сообщества.



Авторы рассматривали три варианта. Первый: «вычленить» центральный фрагмент с башней, изменить фасадные решения и построить нечто похожее на оригинал. Но от такого расклада решено было отказаться: это «слишком радикальное и вольное обращение с материалом».



Второй и третий варианты предложены были для локации на пересечении оси линейного парка и в разрыве между многофункциональным комплексом и жилыми домами. Одна из идей была вдохновлена работами архитектора Эдуардо Тресольди, автора «Краснодарского парфенона». Суть — с помощью металлоконструкций нарисовать очертания призрака снесенного здания. Наконец, третий вариант, подсказанный, как пояснил Шаров, самим заказчиком: использовать голографическое изображение.



Фото: архитектурное бюро «ЛИТЕЙНАЯ ЧАСТЬ-91», «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова» и «МПИ Дом». Фото: архитектурное бюро «ЛИТЕЙНАЯ ЧАСТЬ-91», «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова» и «МПИ Дом». Фото: архитектурное бюро «ЛИТЕЙНАЯ ЧАСТЬ-91», «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова» и «МПИ Дом». Поделиться Поделиться









«То, что произошло со зданием Бурышкина, следует воспринимать как некую утрату, и попытка установить некую часть в виде культи выглядит скорее как насмешка, чем как память места», — заявил член совета Георгий Снежкин и был поддержан коллегами.

«Это косточка для погрызть. Не знаю, для какой публики это. Или надо забыть про Бурышкина, или восстанавливать», — согласился Вячеслав Ухов.

«По Бурышкину — попытки с обрезанием флигелей немощные и неудачные», — сказал Сергей Орешкин. Их коллеги назвали предложение «неуклюжими и жалкими попытками ответить за то варварство, которое произошло, и как-то его нивелировать».



Кроме того, внимание почтенных представителей архитектурного сообщества привлекло здание для детского сада и начальной школы. «Школа стала чрезвычайно похожа на имперскую канцелярию. Не факт, что такая торжественная архитектура соответствует детсаду, который находится внутри», — отметил Снежкин. Другие члены совета высказались еще резче. Святослав Гайкович заявил, что здание детсада — это «скорее областной райком коммунистической партии». «Этот образ совершенно непригоден», — сказал он. А бывший главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев назвал здание «помесью рейхсканцелярии, Шпеера и провинциального ДК». Прозвучало предложение примерить воссоздание снесенного здания Бурышкина для детсада.







Фото: архитектурное бюро «ЛИТЕЙНАЯ ЧАСТЬ-91», «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова» и «МПИ Дом». Фото: архитектурное бюро «ЛИТЕЙНАЯ ЧАСТЬ-91», «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова» и «МПИ Дом». Поделиться Поделиться





Другие нарекания вызвал фронт Наличной улицы. «Наличная улица, мне кажется, просто разваливается в градостроительном плане», — сказал Ухов. Он высказал сожаление, что такое место отдано под жилую застройку, хотя должно быть предназначено для городской рекреации. Правда, прозвучало и альтернативное мнение — что предложение по застройке этой улицы как раз-таки может быть согласовано.



Фото: архитектурное бюро «ЛИТЕЙНАЯ ЧАСТЬ-91», «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова» и «МПИ Дом». Фото: архитектурное бюро «ЛИТЕЙНАЯ ЧАСТЬ-91», «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова» и «МПИ Дом». Фото: архитектурное бюро «ЛИТЕЙНАЯ ЧАСТЬ-91», «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова» и «МПИ Дом». Поделиться Поделиться









Также члены совета заметили, что ширина набережной недостаточна для предполагаемого потока людей, а сочетание стилобата и фасадов, которые «смотрят» на воду, «портит качество городской набережной и не представляет собой идеальное решение». Орешкин добавил, что набережная представляет собой протяженный монолитный фронт и не превратилась в притягательное место для молодежи.



Среди высказанных мнений намерение проголосовать за проект прозвучало только однажды. В основном члены совета говорили, что проект требует серьезной доработки. «Точку здесь ставить еще рано. Если не получается даже усиленным коллективом, значит, надо делать конкурс», — заключил Владимир Григорьев.

