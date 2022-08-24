Медленно, но верно. Недельная дефляция в России доползла до 0,15%

Дефляция в России на неделе с 16 по 22 августа ускорилась до 0,15% после 0,13% неделей ранее. Исходя из данных Росстата, опубликованных ведомством 24 августа, цены снижаются на доли процентов седьмую неделю подряд.
Основной вклад в дефляцию опять сделало сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию. За неделю морковь подешевела на 6,3%, помидоры — на 6%, огурцы и картофель — на 5,5%, свекла — на 5,1%, капуста — на 5%, репчатый лук — на 4,8%. Фрукты немного отстают от овощей. Цена на яблоки снизилась на 2,8%, на бананы — на 1,5%.
Резко снизились цены на смартфоны — на 1,7%. Также продолжают дешеветь ДСП (-1,1%) и обрезные доски (-0,9%). Подскочившая на 2,1% на прошлой неделе стоимость пылесосов на этой неделе снизилась на 0,2%. Такой же шаг вниз сделали цены на детские футболки. Кроме того, стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 0,9%.
В то же время спички подорожали на 0,9%, овощные консервы для детского питания — на 0,8%, сахар — на 0,7%, колбасы полукопченые и варено-копченые, фруктово-ягодные консервы для детского питания, яйца и пеленки для новорожденных — на 0,5%.