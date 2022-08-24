Медленно, но верно. Недельная дефляция в России доползла до 0,15%

Дефляция в России на неделе с 16 по 22 августа ускорилась до 0,15% после 0,13% неделей ранее. Исходя из данных Росстата, опубликованных ведомством 24 августа, цены снижаются на доли процентов седьмую неделю подряд.



Основной вклад в дефляцию опять сделало сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию. За неделю морковь подешевела на 6,3%, помидоры — на 6%, огурцы и картофель — на 5,5%, свекла — на 5,1%, капуста — на 5%, репчатый лук — на 4,8%. Фрукты немного отстают от овощей. Цена на яблоки снизилась на 2,8%, на бананы — на 1,5%.

