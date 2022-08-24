    Сейчас

    +31˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +31˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 30

    3 м/с, ю-з

    767мм

    33%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60eur59.51
    ТЕМА ДНЯ

    Инвестор остановит работы на Большой Морской, 51

    Как в СПб болеют ковидомЧастные школы дорожаютУспеть достроить метро до 2024Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    В пожаре на складе в Москве погиб человек. Двое — в больнице

    873
    обсудить

    Площадь пожара в торгово-складском комплексе на северо-востоке Москвы выросла и теперь достигает 1500 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.

    По данным ГСУ СК по Москве, в результате возгорания в Сигнальном проезде погиб один человек. Еще двое с различными травмами попали в больницу. «Им оказывается необходимая помощь», — сообщили в ведомстве.

    Сейчас на месте происшествия продолжается тушение. К месту ЧП выехали и следователи — проводится проверка по факту возгорания.

    «После полной ликвидации пожара следователи приступят к осмотру. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ГСУ СК по Москве.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close