В пожаре на складе в Москве погиб человек. Двое — в больнице

Площадь пожара в торгово-складском комплексе на северо-востоке Москвы выросла и теперь достигает 1500 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.



По данным ГСУ СК по Москве, в результате возгорания в Сигнальном проезде погиб один человек. Еще двое с различными травмами попали в больницу. «Им оказывается необходимая помощь», — сообщили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия продолжается тушение. К месту ЧП выехали и следователи — проводится проверка по факту возгорания.