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    На севере Москвы загорелся склад. Есть пострадавшие

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    1 комментарий

    На северо-востоке Москвы загорелся склад: Площадь возгорания — 800 квадратных метров. Об этом 24 августа сообщает МЧС России.

    Сейчас спасатели ликвидируют возгорание.

    Как уточняет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, пострадали три человека — они надышались угарным газом. Пострадавших передали врачам.

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    Комментарии 1

    своих не бросаем24 Авг 2022 в 18:17
    эффект линзы.
    +1−0
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