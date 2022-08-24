Путин установил единовременные выплаты на школьников в Донбассе

Родители школьников в ДНР, ЛНР и на подконтрольных России территориях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей получат единовременную выплату к новому учебному году. Такое поручение правительству РФ дал президент Владимир Путин.



Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей положена одному из родителей ребенка (законных представителей) в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2022 года), если он учится в школе на одной из указанных территорий.

