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    Путин установил единовременные выплаты на школьников в Донбассе

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    35 комментариев

    Родители школьников в ДНР, ЛНР и на подконтрольных России территориях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей получат единовременную выплату к новому учебному году. Такое поручение правительству РФ дал президент Владимир Путин.

    Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей положена одному из родителей ребенка (законных представителей) в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2022 года), если он учится в школе на одной из указанных территорий.

    Срок исполнения поручения — 1 октября. Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.

    Ранее депутаты Госдумы внесли законопроект о ежегодных выплатах российским семьям, где есть дети, обучающиеся в школах, колледжах и вузах.

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    Комментарии 35

    Дядя Бо24 Авг 2022 в 18:14
    Не очень понятно, за чей счёт банкет? Великий экономист сам у китайцев 6 триллионов клянчит в долг, пока безрезультатно...Для ваты поясню: 6 триллионов, это такая дыра в бюджете РФ, результат внешней политики и прочих операций.
    +1−0
    Заливщик голосовых планок24 Авг 2022 в 17:48
    Где он был 8 лет?! :)
    +2−0
    27546475724 Авг 2022 в 17:37
    позор.
    +2−0
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