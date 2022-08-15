«Сгладить неравенство». Депутаты Госдумы предложили ввести ежегодные выплаты на школьников к 1 сентября

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о ежегодных выплатах семьям, где есть дети, обучающиеся в школах, колледжах и вузах. Документ опубликован 15 августа в электронной базе нижней палаты и направлен спикеру Вячеславу Володину.



Семьям, имеющим детей от 6 до 18 лет (детей-инвалидов до 23 лет), предлагается выплачивать 21 850 рублей (средняя цена школьного набора в 2021 году). Для малоимущих выплату хотят сделать с учетом стоимости планшета, который нужен на случай дистанционного обучения, — 34 679 рублей.

