    Пробки

    2/10

    usd61.37eur62.51
    ТЕМА ДНЯ

    Беглов снова рекомендует носить маски

    Повестки-то настоящиеКак получить узбекскую VisaНужна ли вакцинаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    «Сгладить неравенство». Депутаты Госдумы предложили ввести ежегодные выплаты на школьников к 1 сентября

    2544
    7 комментариев

    Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о ежегодных выплатах семьям, где есть дети, обучающиеся в школах, колледжах и вузах. Документ опубликован 15 августа в электронной базе нижней палаты и направлен спикеру Вячеславу Володину.

    Семьям, имеющим детей от 6 до 18 лет (детей-инвалидов до 23 лет), предлагается выплачивать 21 850 рублей (средняя цена школьного набора в 2021 году). Для малоимущих выплату хотят сделать с учетом стоимости планшета, который нужен на случай дистанционного обучения, — 34 679 рублей.

    Размер выплаты для малоимущих студентов, согласно документу, может составить 23 206 рублей.

    «Учитывая, что все большее распространение получают смешанные формы обучения, дистанционное обучение, социальная поддержка семей перед учебным годом позволит сгладить неравенство среди учащихся, в том числе в обеспечении техническими средствами», — сказано в пояснительной записке. Также авторы законопроекта указывают на снижение рождаемости в России и считают дополнительные меры поддержки семей способом переломить ситуацию.

    В 2021 году Владимир Путин объявил о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника к началу нового учебного года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Фома Неверующий15 Авг 2022 в 21:14
    Требую выплат семьям без детей!
    +0−0
    Эд Хэммет15 Авг 2022 в 21:07
    То есть, если у миллионера пара детей до 18 лет, он получит на каждого это пособие. Ну что ж, тогда конечно будет полное равенство. Не понятно только, кого с кем?
    +0−0
    Заливщик голосовых планок15 Авг 2022 в 20:50
    Вертолётные деньги больше не зло! :)
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close