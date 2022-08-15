«Сгладить неравенство». Депутаты Госдумы предложили ввести ежегодные выплаты на школьников к 1 сентября

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о ежегодных выплатах семьям, где есть дети, обучающиеся в школах, колледжах и вузах. Документ опубликован 15 августа в электронной базе нижней палаты и направлен спикеру Вячеславу Володину.
Семьям, имеющим детей от 6 до 18 лет (детей-инвалидов до 23 лет), предлагается выплачивать 21 850 рублей (средняя цена школьного набора в 2021 году). Для малоимущих выплату хотят сделать с учетом стоимости планшета, который нужен на случай дистанционного обучения, — 34 679 рублей.
Размер выплаты для малоимущих студентов, согласно документу, может составить 23 206 рублей.
«Учитывая, что все большее распространение получают смешанные формы обучения, дистанционное обучение, социальная поддержка семей перед учебным годом позволит сгладить неравенство среди учащихся, в том числе в обеспечении техническими средствами», — сказано в пояснительной записке. Также авторы законопроекта указывают на снижение рождаемости в России и считают дополнительные меры поддержки семей способом переломить ситуацию.
В 2021 году Владимир Путин объявил о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника к началу нового учебного года.