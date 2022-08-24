В Петербурге за неделю стало вдвое больше пациентов на ИВЛ

Число пациентов с коронавирусом на ИВЛ в Петербурге удвоилось за неделю. По данным городского оперштаба на эту среду, 24 августа, к аппарату подключено 45 пациентов. 16 августа их было 23.

Как говорится в эпидемиологической справке от 24 августа, всего в Петербурге заняты 2 593 из 2 880 коронавирусных коек. 215 человек — в реанимации. За сутки в больницы поступило 296 новых пациентов. Амбулаторно лечатся еще 26 105 горожан.

Как протекает новый доминирующий штамм коронавируса и как часто возникает при нем пневмония — раскрыли в городском комитете по здравоохранению.