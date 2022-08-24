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    Конфликт водителя автобуса и пассажира на юге Петербурга попал на видео. Парень плевался и блокировал двери руками

    817
    3 комментария

    В пустом салоне автобуса в Петербурге пассажир решил пообщаться с водителем. Как ребенок, он начал с агрессии и попал на видео.

    «Фонтанка»

    Камеры сняли то, как 24-летний мужчина слонялся по салону, пытался пообщаться с водителем, и даже открывал дверь в его кабину. Когда же последний указал ему на дверь в районе дома 91 по Витебскому проспекту, то он не сдержался и стал плеваться и держать руками двери. А потом и вовсе послал мужчину по матушке и побежал. Разозленный водитель последовал за ним и получил струю газа в лицо.

    «Фонтанка» писала, что сам инцидент был 18 августа около десяти вечера. Полиция Московского района возбудила уголовное дело по статье «хулиганство». А 23 августа подозреваемого задержали у дома на проспекте Ветеранов, где он живет.

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    Комментарии 3

    Slava_Rossii224 Авг 2022 в 14:24
    А зачем водитель снова и снова кидался на хулигана, который уже вышел на улице? Это входит в его трудовые обязанности? Закрыл двери и езжай себе. А так сам полез в драку, вот и отхватил газу.
    +0−0
    Antuan Rokanten24 Авг 2022 в 14:20
    Как же здорово, что его задержали. Теперь он никому не причинит вреда.
    +0−0
    maksmar55524 Авг 2022 в 14:20
    Количество неадекватов зашкаливает в последнее время
    +0−0
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