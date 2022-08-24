Конфликт водителя автобуса и пассажира на юге Петербурга попал на видео. Парень плевался и блокировал двери руками

В пустом салоне автобуса в Петербурге пассажир решил пообщаться с водителем. Как ребенок, он начал с агрессии и попал на видео.
«Фонтанка»
Камеры сняли то, как 24-летний мужчина слонялся по салону, пытался пообщаться с водителем, и даже открывал дверь в его кабину. Когда же последний указал ему на дверь в районе дома 91 по Витебскому проспекту, то он не сдержался и стал плеваться и держать руками двери. А потом и вовсе послал мужчину по матушке и побежал. Разозленный водитель последовал за ним и получил струю газа в лицо.
«Фонтанка» писала, что сам инцидент был 18 августа около десяти вечера. Полиция Московского района возбудила уголовное дело по статье «хулиганство». А 23 августа подозреваемого задержали у дома на проспекте Ветеранов, где он живет.