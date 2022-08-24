Полиция Петербурга нашла пассажира, который, обидевшись на замечание, распылил в лицо водителю автобуса газ

Сотрудники уголовного розыска Московского района Петербурга задержали подозреваемого в хулиганстве в салоне автобуса.



24-летнего жителя проспекта Ветеранов взяли на выходе из дома накануне около 9 утра, стало известно «Фонтанке» 24 августа. Его доставили в отдел и допросили в рамках расследования уголовного дела по статье «Хулиганство».



Оно было возбуждено 18 августа после нападения на водителя автобуса в салоне около десяти вечера у дома 91 по Витебскому проспекту. Тогда 40-летнему сотруднику ГУП «Пассажиравтотранс» пришлось утихомиривать пассажира, который буянил и нецензурно выражался. На это молодой человек брызнул из баллончика в лицо водителю.

