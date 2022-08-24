МИД Венгрии: Будапешт не планирует вводить визовые ограничения для граждан РФ

Венгрия не собирается вводить визовые ограничения для граждан РФ. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто по итогам телефонного разговора с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу, передаёт 24 августа ТАСС.

По словам венгерского политика, в этом проявляется солидарность государства с позицией канцлера Германии Олафа Шольца, который ранее заявил, что «с трудом» представляет себе запрет выдачи шенгенских виз россиянам.