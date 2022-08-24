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    МИД Венгрии: Будапешт не планирует вводить визовые ограничения для граждан РФ

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    3 комментария

    Венгрия не собирается вводить визовые ограничения для граждан РФ. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто по итогам телефонного разговора с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу, передаёт 24 августа ТАСС.

    По словам венгерского политика, в этом проявляется солидарность государства с позицией канцлера Германии Олафа Шольца, который ранее заявил, что «с трудом» представляет себе запрет выдачи шенгенских виз россиянам.

    Разговор с эстонским министром, добавил он, практически полностью был связан с ситуацией на Украине. Сийярто уточнил, что для Венгрии, как для страны-соседа, особенно важно скорейшее установление мира. При этом, по мнению венгерского правительства, санкции против России не помогают урегулированию конфликта.

    Вдобавок к этому, венгерский министр сообщил, что Будапешт выступает против энергетических санкций в отношении России. «В настоящее время физически невозможно обеспечить поставки нефти и природного газа в Венгрию без российских энергоресурсов», — объяснил он.

    Напомним, главы МИД 27 стран Евросоюза 30 августа на заседании в Праге планируют обсудить единый подход к выдаче шенгенских виз россиянам.

    Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц выразил сомнение в том, что Евросоюз полностью прекратит выдачу виз российским гражданам. Введение запрета для всех граждан РФ он считает неоправданным.

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    Комментарии 3

    Фома Неверующий24 Авг 2022 в 13:56
    ....пока (не планирует)
    +0−0
    alexadmin24 Авг 2022 в 13:19
    Забыл 56 год, Сийярто!
    +1−1
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