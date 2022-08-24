МИД Венгрии: Будапешт не планирует вводить визовые ограничения для граждан РФ

Венгрия не собирается вводить визовые ограничения для граждан РФ. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто по итогам телефонного разговора с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу, передаёт 24 августа ТАСС.
По словам венгерского политика, в этом проявляется солидарность государства с позицией канцлера Германии Олафа Шольца, который ранее заявил, что «с трудом» представляет себе запрет выдачи шенгенских виз россиянам.
Разговор с эстонским министром, добавил он, практически полностью был связан с ситуацией на Украине. Сийярто уточнил, что для Венгрии, как для страны-соседа, особенно важно скорейшее установление мира. При этом, по мнению венгерского правительства, санкции против России не помогают урегулированию конфликта.
Вдобавок к этому, венгерский министр сообщил, что Будапешт выступает против энергетических санкций в отношении России. «В настоящее время физически невозможно обеспечить поставки нефти и природного газа в Венгрию без российских энергоресурсов», — объяснил он.
Напомним, главы МИД 27 стран Евросоюза 30 августа на заседании в Праге планируют обсудить единый подход к выдаче шенгенских виз россиянам.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц выразил сомнение в том, что Евросоюз полностью прекратит выдачу виз российским гражданам. Введение запрета для всех граждан РФ он считает неоправданным.