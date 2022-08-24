СК показал видео из воскресной школы в Домодедово, где преподаватель устроил пожар и зарезал священника

Следственный комитет 24 августа показал видео с места убийства священника в Домодедово. На кадрах — воскресная школа, один из кабинетов которой выгорел по всей площади.
Следственный комитет
Как уточняет ведомство, 22-летний подозреваемый поджег учебный класс, но столкнулся с настоятелем церкви Николая Чудотворца. В результате злоумышленник напал с ножом на священнослужителя и нанес ему смертельные ранения. Как ранее сообщала прокуратура, нападавший является преподавателем воскресной школы.
«Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и мотивов преступления. Криминалистами и следователями проводится осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, осуществляются допросы свидетелей и очевидцев, а также подозреваемого, планируется назначение ряда экспертиз», — добавили в СК.