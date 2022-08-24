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    СК показал видео из воскресной школы в Домодедово, где преподаватель устроил пожар и зарезал священника

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    5 комментариев

    Следственный комитет 24 августа показал видео с места убийства священника в Домодедово. На кадрах — воскресная школа, один из кабинетов которой выгорел по всей площади.

    Следственный комитет

    Как уточняет ведомство, 22-летний подозреваемый поджег учебный класс, но столкнулся с настоятелем церкви Николая Чудотворца. В результате злоумышленник напал с ножом на священнослужителя и нанес ему смертельные ранения. Как ранее сообщала прокуратура, нападавший является преподавателем воскресной школы.

    «Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и мотивов преступления. Криминалистами и следователями проводится осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, осуществляются допросы свидетелей и очевидцев, а также подозреваемого, планируется назначение ряда экспертиз», — добавили в СК.

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    Комментарии 5

    Дядя Бо24 Авг 2022 в 13:58
    Скрепный сюжетец!
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    KGB has yo24 Авг 2022 в 13:32
    теперь в раю. все в рай, товарищи!
    +0−1
    Modest_5e4ce41f7533b24 Авг 2022 в 13:30
    Явный пример вселения дьявола.
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