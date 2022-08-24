Преподаватель воскресной школы напал на настоятеля церкви в Домодедово и поджёг кабинет

Уголовное дело по статьям «Убийство» и «Умышленное уничтожение чужого имущества» возбуждено после того, как нашли тело настоятеля церкви в Домодедово.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области 24 августа, по предварительным данным, преподаватель воскресной школы напал на священника с ножом и поджег один из кабинетов.



Потерпевший умер от полученных ран.



Ход расследования уголовного дела поставлен Домодедовской городской прокуратурой на контроль.

