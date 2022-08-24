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    Преподаватель воскресной школы напал на настоятеля церкви в Домодедово и поджёг кабинет

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    4 комментария

    Уголовное дело по статьям «Убийство» и «Умышленное уничтожение чужого имущества» возбуждено после того, как нашли тело настоятеля церкви в Домодедово.

    Как сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области 24 августа, по предварительным данным, преподаватель воскресной школы напал на священника с ножом и поджег один из кабинетов.

    Потерпевший умер от полученных ран.

    Ход расследования уголовного дела поставлен Домодедовской городской прокуратурой на контроль.

    Как сообщает Baza, священник накануне якобы провел беседу с преподавателем из-за его нездорового увлечения одной из бывших учениц.

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    Комментарии 4

    07A24 Авг 2022 в 12:08
    Священник погиб, спасая ребенка.
    +0−0
    Марти МакФлай24 Авг 2022 в 11:40
    В контексте заголовка "поджёг", а не "поджог", граматеи.
    +0−1
    25267490124 Авг 2022 в 11:36
    Будни РПЦ Гундяева.
    +2−0
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