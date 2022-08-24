Прокуратура потребовала выплатить по полмиллиона пострадавшим в ДТП с автобусом на Ленинском

Уголовное дело о произошедшем год назад наезде автобуса на столб в Кировском районе Петербурга направили на рассмотрение в суд. Прокуратура потребовала взыскать по полмиллиона рублей в пользу пострадавших пассажиров, сообщает 23 августа пресс-служба ведомства.

Напомним, что авария произошла днем 11 августа 2021 года у дома 140 по Ленинскому проспекту. Водитель автобуса № 130 не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Всего с места ДТП были госпитализированы шесть человек. Двое пожилых пассажиров, отмечают в прокуратуре, «получили многочисленные переломы, испытывают тревогу и опасения повторения ДТП».