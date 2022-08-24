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    Прокуратура потребовала выплатить по полмиллиона пострадавшим в ДТП с автобусом на Ленинском

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    Прокуратура Петербурга

    Уголовное дело о произошедшем год назад наезде автобуса на столб в Кировском районе Петербурга направили на рассмотрение в суд. Прокуратура потребовала взыскать по полмиллиона рублей в пользу пострадавших пассажиров, сообщает 23 августа пресс-служба ведомства.

    Напомним, что авария произошла днем 11 августа 2021 года у дома 140 по Ленинскому проспекту. Водитель автобуса № 130 не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Всего с места ДТП были госпитализированы шесть человек. Двое пожилых пассажиров, отмечают в прокуратуре, «получили многочисленные переломы, испытывают тревогу и опасения повторения ДТП».

    Ведомство обратилось в суд и потребовало компенсировать пострадавшим тяжкий вред здоровью и нравственные страдания, взыскав в пользу каждого по 500 тысяч рублей. Уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) в отношении водителя автобуса с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

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