Дешевле и спокойнее: наряду с покупателями жилья с Севера в Петербург потянулись южане и москвичи

По разным оценкам, до 40 % покупателей новостроек Петербурга проживает в другом регионе. В последнее время вслед за традиционными покупателями из северных регионов в город на Неве потянулись и москвичи — их доля выросла почти в два раза.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Причина в том, что Петербург многим кажется более доступным для переезда и более спокойным по темпу жизни по сравнению с Москвой. А рост цен на недвижимость делает город привлекательным не только для жизни и учебы, но и для инвестиций в том числе.



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В первую очередь речь идет о жителях СЗФО, Ленинградской, Новгородской, Архангельской областей, ХМАО, для которых приобретение квартиры в Петербурге — еще один шаг к повышению качества жизни, отметил маркетолог-аналитик СРО А «Объединение строителей СПб» Евгений Ортин.

— В последние месяцы мы наблюдаем изменение географии спроса, — говорит Наталья Кукушкина, руководитель группы маркетинга компании ЦДС. — Интерес к недвижимости в Петербурге стали проявлять жители Волгограда, Нижнего Новгорода и других городов Южного и Приволжского округов. Ранее они редко переезжали сюда, предпочитая Москву. Однако быстрый рост цен на столичную недвижимость заставил многих покупателей переориентироваться на Петербург, предлагающий сопоставимое качество жизни при большей ценовой доступности.



В ЦДС доля сделок с региональными покупателями держится на уровне 30 % и меняется в зависимости от сезона. Так, в августе-сентябре доля региональных сделок традиционно растет, так как в Петербург приезжают студенты, части из которых родители приобретают собственное жилье.

Традиционно, повышенный интерес к покупке проявляют покупатели из Москвы ( 6 % в структуре регионального спроса), Мурманской области ( 6 % ), Архангельской области (4 % ). Доля сделок с региональными покупателями в 2022 году составляет порядка 40 % , добавила Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group)





— Сегодня, как и всегда, основными интересантами на нашем рынке являются клиенты из регионов нашего Севера — Архангельская, Мурманская области, из «ресурсных» регионов — Восточная Сибирь, есть клиенты из Москвы и Московской области, — говорит Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест». — Доля региональных клиентов у нас за последнее время не изменилась, это примерно четверть покупателей. Если брать региональных клиентов из Ленобласти, то здесь есть небольшое изменение. Для них растущие в Петербурге цены на жилье стали неподъемными, и на их место пришли москвичи и жители Московской области.



— У нас покупают квартиры жители абсолютно разных регионов России и стран СНГ. Зачастую они приезжают из северных городов: Мурманск, Архангельск, Петрозаводск, — добавила Яна Вирченко, директор по продажам компании Полис Групп. — Также переезд в Петербург стал актуален для жителей центральной и южной части России. Последние месяцы мы активно работаем с Владивостоком, Якутией, Красноярском и Краснодарским краем. От месяца к месяцу доля региональных клиентов колеблется от 30 до 40 %. В зависимости от сезона, активности вторичного рынка и общей ситуации, бывают притоки покупателей с регионов — обычно с августа и до Нового года. Дети приезжают в Петербург поступать в университеты, и соответственно, может возникнуть потребность в жилье.



В этом году почти каждый третий покупатель квартиры в компании «КВС» — житель российских регионов. Как пояснила Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС», чаще всего жилье в компании приобретают клиенты из Мурманской области, Приморского края, Москвы, Красноярского края, а также Новгородской и Архангельской областей. В целом этот список не меняется уже несколько лет: жители именно этих регионов чаще всего переезжают в Петербург.

Москва выходит вперед

Покупатели из Мурманской, Архангельской областей, а также из Красноярского края традиционно входят в топ лидирующих регионов в структуре спроса. Однако, по данным Ольги Трошевой, за последние три года состав региональных покупателей несколько скорректировался. Активизировались клиенты из Москвы и Московской области — их доля в структуре регионального спроса выросла с 4 % до 6 % . Причина: более низкий бюджет покупки в относительно Москвы, но инвестиционная составляющая также способствует росту доли столичных жителей.



— С появлением льготной ипотеки все больше региональных жителей стали задумываться о переезде в Петербург, так как покупка жилья стала доступней для каждого. Из-за снижения ипотечной ставки уменьшился ежемесячный платеж, появилась семейная ипотека. И теперь к нам едут не только из крупных городов, но и из более маленьких субъектов, — добавила Яна Вирченко. — Для переезда чаще всего выбирают столицы, но Москва действительно масштабней и дороже для жизни. Плюс столица быстрее разрастается в область, а позволить себе жить в центре может далеко не каждый. Дорога от дома до работы может занимать свыше двух часов, когда в Петербурге — около часа. Что касается покупки недвижимости с целью инвестиции, то в Петербурге можно приобрести привлекательный вариант дешевле. Для инвестора главное: сумма вложений — процент дохода. Если в Санкт-Петербурге вложений требуется меньше, а доходность такая же, то почему бы и нет?

— Петербургу вообще повезло с репутацией, — говорит Евгений Ортин. — Популярная среди туристов бывшая имперская столица в ряду прочих традиционно стоит особняком, а ежегодные культурные, спортивные и бизнес-мероприятия лишь повышают статус города в глазах потенциальных покупателей.



Что касается относительно высокой стоимость жилья, то она отчасти компенсируется её инвестиционным потенциалом и сравнительно высоким социально-экономическим положением Северной столицы в целом, отметил Ортин. И если для провинциального покупателя цена вопроса — скорее барьер, то для покупателей из Московского региона, при прочих равных, стоимость «нашего» квадратного метра видится даже преимуществом. По словам эксперта, москвичам понятен этот рынок, есть возможность выбрать качественный продукт по доступной для них цене. Поэтому сейчас столичные клиенты немного переориентировали спрос на себя, изменение небольшое, но оно есть.

— В последние два года стоимость некоторых лотов в наиболее ликвидных петербургских проектах росла на 15–17 % в год, — отметила Наталья Кукушкина. — В связи с этим наш рынок стал более интересным для московских инвесторов, особенно на фоне сокращения возможностей для вложения средств в другие отрасли и финансовые инструменты.



Что касается состава, то, по словам Яны Вирченко, сюда приезжают студенты с родителями и без, специалисты крупных и мелких региональных компаний, рабочие с заводов. По возрасту можно поделить покупателей на две категории: 18–25 и 40–50 лет. Студенты приезжают поступать в университеты, а получившие образование в регионе переезжают в Петербург работать. Также те, кто уже прожил достаточно времени в регионе и хотят чего-то большего, подготавливают почву для переезда и покупают жилье в Петербурге.



Порядка 60 % региональных сделок совершают женщины, отметила Ольга Трошева. Средний возраст покупателя в 2022 году составил 38 лет, причем в последние несколько лет заметен тренд на его снижение — еще в 2020 году он составлял 42 года.

Чего хотят приезжие

Выбор объекта в Петербурге зависит от бюджета, цели и предпочтений конкретного клиента. Приобретаются как квартиры в домах на начальной стадии строительства, так и сданные объекты, как ЖК на границе города и области, так и вблизи центра города.

— Один из популярных объектов — наш новый проект «Мурино Space», — продолжила Наталья Кукушкина. — Этот ЖК в ближайшем пригороде Санкт-Петербурга, поэтому цена на квартиры доступнее, чем в городе. При этом дома расположены в пешей доступности до станции метро «Девяткино». В связи с этим объект охотно рассматривают студенты вузов на севере города или вдоль красной ветки метро — Политехнического университета, Лесотехнической академии и других. Комплекс интересен им и благодаря современным планировкам.



Также одна из наиболее популярных опций у региональных покупателей — отделка и меблировка квартир, добавила Наталья Кукушкина.

— Самый популярный тип квартиры у иногородних покупателей — однокомнатная. Ее выбирают около 40 % , — продолжила Анжелика Альшаева. — Среди объектов «КВС» такие клиенты чаще всего выбирали ЖК «Ясно.Янино» и «ЮгТаун». Более половины жителей регионов оформляют ипотеку. Также достаточно востребованы программы рассрочки: на них приходится около трети сделок.

А по мнению Яны Вирченко, важно жилье в развивающемся или развитом районе с локальной инфраструктурой, как социальной, так и коммерческой. Доступность до метро желательно пешая, дорога до центра города — от 30 минут до часа на общественном транспорте.



— Основной спрос региональных покупателей составляют низкобюджетные малогабаритные квартиры — студии и однушки, — говорит Ольга Трошева. — Большим интересом пользуются ЖК в спальных районах и на заКАДовых территориях.

А по словам Яна Фельдмана, запросы региональных покупателей зависят от их жизненной ситуации. Есть люди, которые переезжают семьями, а кто-то совершают инвестиционную покупку. Пары с детьми ориентированы на семейные кварталы и находят там для себя всё необходимое, инвесторы стараются приобретать жилье в черте города, чтобы максимально увеличить доход от аренды квартиры.



Подавляющее большинство сделок с покупателями из регионов ( до 80–90 % ), как и в целом по рынку, совершается с привлечением ипотечного кредита, при этом ежегодно доля ипотечных сделок в структуре продаж растет.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»