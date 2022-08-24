Медицинские анализы в Петербурге начали принимать автоматически — через лабомат

В Петербурге лабораторная служба запустила медицинский сервис, не имеющий аналогов в России. Он позволяет сдать анализы через автоматическое устройство — лабомат. Об этом 24 августа сообщает комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.
Лабоматы размещаются в медицинских учреждениях, в аптеках, торговых центрах, аэропортах и в других помещениях. Можно выбрать тот, что ближе к дому или работе. Сдача анализа — конфиденциальная и бесконтактная. Разработка новых устройств и IT-обеспечение и производство оборудования локализованы в Петербурге.
Сначала клиент должен сделать заказ в мобильном приложении, затем в ближайшем лабомате по QR-коду получить контейнер для взятия биоматериала. В случае необходимости с контейнером можно прийти в процедурный кабинет, где анализ возьмёт медсестра. Пакет с контейнерами сдают в лабомат, внутри которого поддерживается необходимый температурный режим. Курьеры забирают контейнеры каждые два часа и доставляют их в лабораторный комплекс.
В Петербурге сервис запущен пилотно, установлены 30 лабоматов. До конца 2023 года планируется открыть ещё 320 в Москве и Петербурге, а к июлю 2024 года — 480 в городах-миллионниках.