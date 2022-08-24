Медицинские анализы в Петербурге начали принимать автоматически — через лабомат

В Петербурге лабораторная служба запустила медицинский сервис, не имеющий аналогов в России. Он позволяет сдать анализы через автоматическое устройство — лабомат. Об этом 24 августа сообщает комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.



Лабоматы размещаются в медицинских учреждениях, в аптеках, торговых центрах, аэропортах и в других помещениях. Можно выбрать тот, что ближе к дому или работе. Сдача анализа — конфиденциальная и бесконтактная. Разработка новых устройств и IT-обеспечение и производство оборудования локализованы в Петербурге.

