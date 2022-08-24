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    Медицинские анализы в Петербурге начали принимать автоматически — через лабомат

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    4 комментария

    В Петербурге лабораторная служба запустила медицинский сервис, не имеющий аналогов в России. Он позволяет сдать анализы через автоматическое устройство — лабомат. Об этом 24 августа сообщает комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

    Лабоматы размещаются в медицинских учреждениях, в аптеках, торговых центрах, аэропортах и в других помещениях. Можно выбрать тот, что ближе к дому или работе. Сдача анализа — конфиденциальная и бесконтактная. Разработка новых устройств и IT-обеспечение и производство оборудования локализованы в Петербурге.

    Сначала клиент должен сделать заказ в мобильном приложении, затем в ближайшем лабомате по QR-коду получить контейнер для взятия биоматериала. В случае необходимости с контейнером можно прийти в процедурный кабинет, где анализ возьмёт медсестра. Пакет с контейнерами сдают в лабомат, внутри которого поддерживается необходимый температурный режим. Курьеры забирают контейнеры каждые два часа и доставляют их в лабораторный комплекс.

    В Петербурге сервис запущен пилотно, установлены 30 лабоматов. До конца 2023 года планируется открыть ещё 320 в Москве и Петербурге, а к июлю 2024 года — 480 в городах-миллионниках.

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    Комментарии 4

    Милая +24 Авг 2022 в 11:56
    Информация ни о чём. Отсутствует конкретика.
    +0−0
    DEMOMON24 Авг 2022 в 11:19
    Сдавать-то что можно? Кал, мочу?
    +0−0
    OttoVonNasmorck24 Авг 2022 в 10:49
    Видел возле метро. 30 рублей вход. И медсестра в окошке.
    +1−0
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