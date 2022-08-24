    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, южн

    767мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.9eur59.33
    Задержан РойзманОрловский тоннель?«Операция «Освобождение»Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    После стрельбы в водителя мопеда на Трефолева возбуждено уголовное дело. В полицию увезли четверых

    3457
    3 комментария

    Полиция Кировского района возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» после стрельбы на дороге. В полицию уехали не только пострадавший и водитель-стрелок, но и две пассажирки легковушки.

    Прямо перед днем рождения угодил в камеру 45-летний житель Петербурга после дорожного конфликта на углу улиц Трефолева и Маршала Говорова, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Правда, по данным «Фонтанки», ему не привыкать: за последние два десятка лет он уже шесть раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж и сбыт наркотиков.

    Пистолет, из которого, предположительно, был сделан выстрел в 35-летнего водителя мопеда, нашли в сумке у жены водителя, которая ехала на пассажирском сиденье. Также в салоне была их знакомая — агроном из Карелии. Её тоже доставили в полицию для дачи показаний.

    В итоге в камере на ночь оставили только будущего именинника, обеих женщин отпустили домой.

    «Фонтанка» писала о конфликте на дороге, который вылился в стрельбу.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close