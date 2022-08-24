После стрельбы в водителя мопеда на Трефолева возбуждено уголовное дело. В полицию увезли четверых

Полиция Кировского района возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» после стрельбы на дороге. В полицию уехали не только пострадавший и водитель-стрелок, но и две пассажирки легковушки.
Прямо перед днем рождения угодил в камеру 45-летний житель Петербурга после дорожного конфликта на углу улиц Трефолева и Маршала Говорова, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Правда, по данным «Фонтанки», ему не привыкать: за последние два десятка лет он уже шесть раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж и сбыт наркотиков.
Пистолет, из которого, предположительно, был сделан выстрел в 35-летнего водителя мопеда, нашли в сумке у жены водителя, которая ехала на пассажирском сиденье. Также в салоне была их знакомая — агроном из Карелии. Её тоже доставили в полицию для дачи показаний.
В итоге в камере на ночь оставили только будущего именинника, обеих женщин отпустили домой.
«Фонтанка» писала о конфликте на дороге, который вылился в стрельбу.