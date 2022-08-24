После стрельбы в водителя мопеда на Трефолева возбуждено уголовное дело. В полицию увезли четверых

Полиция Кировского района возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» после стрельбы на дороге. В полицию уехали не только пострадавший и водитель-стрелок, но и две пассажирки легковушки.



Прямо перед днем рождения угодил в камеру 45-летний житель Петербурга после дорожного конфликта на углу улиц Трефолева и Маршала Говорова, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Правда, по данным «Фонтанки», ему не привыкать: за последние два десятка лет он уже шесть раз привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж и сбыт наркотиков.

