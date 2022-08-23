Автомобилист стрелял в водителя мопеда на Трефолева, но попался

На перекрестке улиц Трефолева и Маршала Говорова развернулся дорожный конфликт со стрельбой. По предварительным данным, никто не пострадал, но стрелку придется ответить.



Инцидент произошел около половины пятого дня, сообщили 23 августа «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. По версии полиции, 46-летний водитель SsangYong повздорил с водителем мопеда и решил завершить спор с помощью выстрела из газового пистолета.

