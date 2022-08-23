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    Автомобилист стрелял в водителя мопеда на Трефолева, но попался

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    На перекрестке улиц Трефолева и Маршала Говорова развернулся дорожный конфликт со стрельбой. По предварительным данным, никто не пострадал, но стрелку придется ответить.

    Инцидент произошел около половины пятого дня, сообщили 23 августа «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. По версии полиции, 46-летний водитель SsangYong повздорил с водителем мопеда и решил завершить спор с помощью выстрела из газового пистолета.

    Стрелявший попытался скрыться, но попался полицейским. Оба спорщика отправились для разбирательства в отдел полиции.

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