Глава МИД Литвы предлагает спрашивать россиян на границе, чей Крым

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предлагает на границе интересоваться у граждан РФ, желающих въехать в Прибалтику, их позицией относительно Крыма и спецоперации. Об этом 24 августа сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.



Министр считает, что пограничники имеют полное право запрашивать у россиян их оценку действий России на Украине и требовать ответа на вопрос «чей Крым». Если они не выскажутся против военной операции и не признают Крым украинским, им могут отказать во въезде.

