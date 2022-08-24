Глава МИД Литвы предлагает спрашивать россиян на границе, чей Крым

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предлагает на границе интересоваться у граждан РФ, желающих въехать в Прибалтику, их позицией относительно Крыма и спецоперации. Об этом 24 августа сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Министр считает, что пограничники имеют полное право запрашивать у россиян их оценку действий России на Украине и требовать ответа на вопрос «чей Крым». Если они не выскажутся против военной операции и не признают Крым украинским, им могут отказать во въезде.
«Исходя из ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности», — заявил Ландсбергис.
Ранее он заявлял, что Евросоюз должен аннулировать выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы, а также что страны Балтии, Польша и Финляндия могут ввести запрет на въезд российских туристов, если ЕС не сможет договориться об общесоюзном запрете.