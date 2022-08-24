    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, южн

    767мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.9eur59.33
    Задержан РойзманОрловский тоннель?«Операция «Освобождение»Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Глава МИД Литвы предлагает спрашивать россиян на границе, чей Крым

    5762
    38 комментариев

    Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предлагает на границе интересоваться у граждан РФ, желающих въехать в Прибалтику, их позицией относительно Крыма и спецоперации. Об этом 24 августа сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

    Министр считает, что пограничники имеют полное право запрашивать у россиян их оценку действий России на Украине и требовать ответа на вопрос «чей Крым». Если они не выскажутся против военной операции и не признают Крым украинским, им могут отказать во въезде.

    «Исходя из ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности», — заявил Ландсбергис.

    Ранее он заявлял, что Евросоюз должен аннулировать выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы, а также что страны Балтии, Польша и Финляндия могут ввести запрет на въезд российских туристов, если ЕС не сможет договориться об общесоюзном запрете.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 38

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    38
    close