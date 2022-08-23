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    Финляндия, Польша и Прибалтика могут закрыться для россиян без решения ЕС

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    Страны Балтии, Польша и Финляндия могут ввести запрет на въезд российских туристов, если ЕС не сможет договориться об общесоюзном запрете, заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

    «Прежде всего, мы ищем европейское решение, потому что оно наиболее устойчивое и юридически правильное, — заявил глава МИД Литвы журналистам 23 августа. — Если таковое не будет найдено, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, которое включало бы страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию».

    Напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее заявила, что российские туристы — «это проблема, которую нужно решать».

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