«Приезд туристов — это проблема». Премьер Финляндии заявила, что страна тормозит выдачу виз россиянам

Финляндия не только ограничит запись на получение туристической шенгенской визы, но и уже сейчас замедляет сам процесс для граждан России — в дополнение к уже принятым мерам, сообщила премьер-министр республики Санна Марин.
На пресс-конференции 23 августа Марин раскрыла политику правительства Финляндии по выдаче россиянам туристических виз.
«Скажу прямо: мы тормозим выдачу виз, чтобы они не выдавались так, как раньше», — заявила премьер-министр Финляндии.
Как отметила Санна Марин, в Финляндии обсудили введение гуманитарной визы. Благодаря ей, например, россияне смогут выезжать к своим родственникам, проживающим в стране. По словам премьера, Финляндия не хочет разрывать связи между родственниками. А вот «приезд туристов — это проблема, которую нужно решать».
Как писала «Фонтанка», финские визовые центры с первого дня сентября вдвое урежут число слотов для подачи на визу и будут обрабатывать заявки в индивидуальном порядке.