«Приезд туристов — это проблема». Премьер Финляндии заявила, что страна тормозит выдачу виз россиянам

Финляндия не только ограничит запись на получение туристической шенгенской визы, но и уже сейчас замедляет сам процесс для граждан России — в дополнение к уже принятым мерам, сообщила премьер-министр республики Санна Марин.

На пресс-конференции 23 августа Марин раскрыла политику правительства Финляндии по выдаче россиянам туристических виз.

«Скажу прямо: мы тормозим выдачу виз, чтобы они не выдавались так, как раньше», — заявила премьер-министр Финляндии.