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    СКА начал домашний предсезонный турнир с победы над «Северсталью»

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    Победой хоккейного клуба СКА завершился первый матч на предсезонном турнире им. Пучкова против «Северстали» из Череповца. Встреча проходила в Петербурге 23 августа.

    Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:1.

    Голы за СКА забили Марат Хайруллин (16 и 39 минуты), Валентин Зыков (33), Марат Хуснутдинов (35). У «Северстали» единственный гол забил Никита Гуслистов на второй минуте встречи.

    Следующий матч СКА проведет на турнире против «Сибири» из Новосибирска.

    Напомним, что стартовый матч турнира им. Пучкова «Сочи» — «Авангард» начался с массовой драки.

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