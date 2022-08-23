СКА начал домашний предсезонный турнир с победы над «Северсталью»

Победой хоккейного клуба СКА завершился первый матч на предсезонном турнире им. Пучкова против «Северстали» из Череповца. Встреча проходила в Петербурге 23 августа.



Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:1.

Голы за СКА забили Марат Хайруллин (16 и 39 минуты), Валентин Зыков (33), Марат Хуснутдинов (35). У «Северстали» единственный гол забил Никита Гуслистов на второй минуте встречи.

Следующий матч СКА проведет на турнире против «Сибири» из Новосибирска.