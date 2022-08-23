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    Убийство Дарьи Дугиной

    «Она нас не интересует». Зеленский высказался об убийстве Дугиной

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    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной в Подмосковье. Об этом он сообщил 23 августа на пресс-конференции по итогам форума «Крымская платформа».

    «Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины», — сказал Зеленский (цитата по ТАСС).

    Накануне в ФСБ России заявили, что покушение на Дугину организовали украинские спецслужбы, а исполнителем выступила гражданка Украины Наталья Вовк, которая скрылась в Эстонии после преступления. СК устанавливает ее возможных соучастников.

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