В Павловске построят психоневрологический интернат

Смольный ищет подрядчика для строительства психоневрологического интерната на Колхозной улице в Павловске, это следует из данных с сайта госзакупок. Максимальная стоимость контракта составляет 3,7 млрд рублей.



ПНИ планируется построить на Колхозной улице юго-западнее пересечения с Садовой улицей. В документации указано, что социальное учреждение рассчитано на постоянное проживание 300 человек. Интернат состоит из двух зданий: главного корпуса и отдельно стоящего хозяйственного корпуса.

