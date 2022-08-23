В Павловске построят психоневрологический интернат

Смольный ищет подрядчика для строительства психоневрологического интерната на Колхозной улице в Павловске, это следует из данных с сайта госзакупок. Максимальная стоимость контракта составляет 3,7 млрд рублей.
ПНИ планируется построить на Колхозной улице юго-западнее пересечения с Садовой улицей. В документации указано, что социальное учреждение рассчитано на постоянное проживание 300 человек. Интернат состоит из двух зданий: главного корпуса и отдельно стоящего хозяйственного корпуса.
Главный корпус будет построен в виде трехэтажного здания, состоящего из шести блоков: южный (трехэтажный, соединен с медицинским и административным блоком) и северный (трехэтажная часть здания) жилые блоки, медицинский и административный блок, центральный, пищевой блок и спортивно-реабилитационный блок. В здании предусмотрен бассейн.
Предполагается, что начало работ должно стартовать уже в сентябре 2022 года, окончание реализации проекта намечено на 2024 год. Заказчиком работ выступает СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции».
Заявок на участие в конкурсе город ждет от подрядчиков до 8 сентября. 13 сентября заказчику предстоит определить исполнителя контракта.