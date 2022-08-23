    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, с-в

    767мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd59.9eur59.33
    Орловский тоннель?«Операция «Освобождение»Последний рекорд жарыОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Из реестра иноагентов исключили координатора движения «Голос»* в Петербурге

    730
    1 комментарий

    Министерство юстиции РФ исключило из реестра СМИ — иностранных агентов координатора движения «Голос»* (внесено в список иноагентов) в Петербурге Полину Костылеву. Информацию об этом 23 августа опубликовали в телеграм-канале Минюста.

    «Данное решение было принято на основании заявления об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», — уточнили в министерстве.

    В заявлении от Костылевой в Минюст, которое опубликовал глава правозащитного объединения «Агора» Павел Чиков, уточняется причина внесения петербурженки в реестр. В конце 2019 года Костылева получила 500 рублей от некоего иностранного гражданина Анварджона Назарова. В список иноагентов ее внесли спустя почти два года, в сентябре 2021-го.

    *Минюст включил движение «Голос» в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов в августе 2021 года.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close