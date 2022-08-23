Из реестра иноагентов исключили координатора движения «Голос»* в Петербурге

Министерство юстиции РФ исключило из реестра СМИ — иностранных агентов координатора движения «Голос»* (внесено в список иноагентов) в Петербурге Полину Костылеву. Информацию об этом 23 августа опубликовали в телеграм-канале Минюста.



«Данное решение было принято на основании заявления об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», — уточнили в министерстве.



В заявлении от Костылевой в Минюст, которое опубликовал глава правозащитного объединения «Агора» Павел Чиков, уточняется причина внесения петербурженки в реестр. В конце 2019 года Костылева получила 500 рублей от некоего иностранного гражданина Анварджона Назарова. В список иноагентов ее внесли спустя почти два года, в сентябре 2021-го.

